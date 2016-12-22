Собянин опроверг призывы к пассажирам не ездить в часы пик в метро

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «фейковой информацией» призывы не ездить в столичной подземке в часы пик. Об этом Собянин сообщил журналистам, передает РБК.

«Вы почитайте эту информацию, у нас фейковую информацию любят распространять, пишут красивые заголовки. А суть этой информации лишь в том, что метрополитен расскажет, какие часы пик, какая загрузка, какие часы наиболее свободные», — сказал мэр столицы. Метрополитен предоставляет информацию, чтобы граждане выбирали «оптимальную логистику», добавил Собянин.

При этом заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что столичный метрополитен сможет принять пассажиров в любое время. «Самый разумный способ передвижения в часы пик — исключительно городской транспорт. Это и метрополитен», — цитирует заммэра ТАСС.

Ранее сегодня пресс-служба московского метро опровергла сообщения о рекомендациях не пользоваться подземкой в часы пик. «Мы разместим плакаты о загрузке станций для информации наших пассажиров», — писала пресс-служба в Twitter. Как сообщала РБК пресс-служба подземки, такие плакаты будут информировать пассажиров о том, «какова загрузка той или иной станции в соответствии со временем».

Также Московский метрополитен призвал граждан «не гнаться за яркими заголовками», которые идут вразрез с реальной информацией.