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Дмитрий Патрушев увеличил свою долю в «Газпроме»
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Дмитрий Патрушев увеличил свою долю в «Газпроме»
Бизнес, 16:00
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Дмитрий Патрушев увеличил свою долю в «Газпроме»

Председатель правления Россельхозбанка и член совета директоров ПАО «Газпром» Дмитрий Патрушев увеличил свой пакет акций «Газпрома» до 0,000272161%. Об этом говорится в материалах компании, опубликованных на сайте раскрытия корпоративной информации.

Ранее сын секретаря Совбеза Николая Патрушева владел 0,000204151% обыкновенных акций компании. Доля Патрушева-младшего в уставном капитале «Газпрома» была увеличена 24 апреля 2017 года. Эмитент был проинформирован об этом 5 июля, говорится в сообщении компании. В этот же день был опубликован годовой отчет «Газпрома» за 2016 год.

Свою долю в уставном капитале компании изменила также заместитель гендиректора «Газпрома» по корпоративным и имущественным отношениям Елена Михайлова. Ее доля возросла с 0,000148 до 0,000187%, говорится в материалах компании.

Ранее стало известно, что в новый состав совета директоров компании вошел глава Минпромторга Денис Мантуров. Он занял место бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Теги: «Газпром» , Россельхозбанк , акционер , Дмитрий Патрушев
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