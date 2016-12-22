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«Калашников» создал работающий на базе нейросетей боевой модуль
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«Калашников» создал работающий на базе нейросетей боевой модуль
Технологии и медиа, 15:46
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«Калашников» создал работающий на базе нейросетей боевой модуль

Концерн «Калашников» на военно-техническом форуме «Армия-2017» представит полностью автоматизированный боевой модуль с применением технологии нейронных сетей. Об этом говорится в пресс-релизе компании (есть в распоряжении РБК).

«Концерн «Калашников» анонсировал свои разработки в области нейросетевых решений. В ближайшее время концерн представит линейку продуктов на базе нейросетей», — отмечается в сообщении.

Нейросеть представляет собой быстро обучаемую систему, способную действовать в соответствии не только с заданными алгоритмами, но и на основе ранее используемого опыта.

Ранее источник военно-промышленной отрасли сообщил РБК, что «Калашников» работает над специальными вариантами мотоциклов марки «Иж». Директор по внешним коммуникациям компании София Иванова подтвердила РБК эту информацию, уточнив, что модель, «разработанная для силовых ведомств», будет представлена на военно-техническом форуме.

Кроме того, на форуме «Армия-2017» «Калашников» собирается показать модель разведывательно-ударного робота, а также новый беспилотник ZALA 421-16E2, который уже поступил в производство.

Международный военно-технический форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патириот», полигона Алабино, аэродроме Кубинка, а также в военных округах и на Северном флоте. В мероприятии примут участие российские и иностранные предприятия оборонно-промышленного комплекса, ведущие конструкторские бюро и научно-исследовательские институты.
Теги: «Калашников» , боевой модуль , нейросети
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