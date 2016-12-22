Китай закупит у Airbus 140 самолетов A320 и A350

China Aviation Supplies Holding Company (CAS) подписала в Берлине соглашение с европейским авиапроизводителем.Airbus соглашение о покупке 140 самолетов. Об этом говорится на официальном сайте производителя.

Соглашение подписано исполнительным директором Airbus Томом Эндерсом и вице-президентом CAS Сун Бо. Договоренность включает поставку 100 A320 и 40 A350 XWB. Данные машины будут использоваться во всех сегментах китайского рынка авиаперевозок — на местных, средних и дальних рейсах.

Глава Airbus отметил, что Китай является одним из важнейших мировых авиарынков, и для компании является «большой честью» поддержка развития и роста гражданской авиации Китая.

«Данный контракт является подтверждением качества наших ведущих продуктов», — добавил Том Эндерс.

По состоянию на май 2017 года, говорится в заявлении авиапроизводителя, действующий парк самолетов производства Airbus на китайских авиалиниях составлял 1440 единиц, 1230 из которых являются самолетами семейства A320.

Ранее сообщалось, что в декабре 2016 года Airbus, вслед за американской самолетостроительной корпорацией Boeing, подписал контракт на поставку 100 гражданских самолетов Ирану. Речь шла о 46 А320, 38 А330 и 16 А350. Стоимость контракта оценивается $18 млрд. Соглашение Airbus с Ираном было названо «крупнейшим за десять лет».

Airbus — крупнейший европейский производитель самолетов, образованный в 1970 году путем слияния нескольких самолетостроительных европейских компаний. Конечная сборка самолетов производится в Тулузе (Франция) и Гамбурге (Германия). Штаб-квартира компании находится в Тулузе. Чистая прибыль Airbus в 2016 году составила €995 млн, что на 63% меньше, чем в 2015 году.