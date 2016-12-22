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Старейший банк мира Monte Paschi сократит 5,5 тыс. сотрудников
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Старейший банк мира Monte Paschi сократит 5,5 тыс. сотрудников
Финансы, 15:05
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Старейший банк мира Monte Paschi сократит 5,5 тыс. сотрудников

Старейший банк в мире, итальянский Monte dei Paschi di Siena в рамках плана по реструктуризации намерен к 2021 году уволить около 5,5 тыс. сотрудников. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте кредитной организации.

Также Monte dei Paschi di Siena собирается в ближайшие четыре года закрыть 600 отделений, доведя их количество до 1,4 тыс. Кроме того, кредитная организация собирается продать проблемные кредиты на € 26,1 млрд евро. Согласно документу, € 26,1 млрд выкупит частный фонд Atlante, созданный для спасения слабых банков.

Руководство банка рассчитывает, что к 2021 году прибыль чистая прибыль кредитной организации составит € 1,2 млрд, а показатель доходности акционерного капитала вырастет до 10,7%.

Старейший в мире банк Monte Paschi подешевел до рекордного минимума
Финансы

Во вторник, 4 июля, Еврокомиссия одобрила программу по спасению Monte dei Paschi di Siena. Италия выделит на это € 5,4 млрд. Со своей стороны банк обязуется провести провести реструктуризацию, в том числе повысить эффективность бизнес-модели, больше работать с частными клиентами, малым и средним бизнесом, ввести ограничения по зарплате руководству финансовой организации и прочее.

Ранее сообщалось, что акции Monte dei Paschi di Siena упали до рекордного за 550-летнюю историю минимума. По информации Financial Times, это произошло после того, как стало известно, что Европейский центробанк потребовал от кредитной организации значительно сократить объем проблемных кредитов.

Банк Monte dei Paschi di Siena — самый проблемный в Италии. Он оказался в числе десяти банков, включенных в STOXX 600 Banks Index, акции которых после референдума обвалились сильнее всего.

Теги: Италия , банк
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