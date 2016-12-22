«GM-АвтоВАЗ» отзовет в России 2,7 тыс. автомобилей Chevrolet NIVA

ЗАО «GM-АвтоВАЗ» (совместное предприятие ПАО «АвтоВАЗ» и General Motors в Тольятти) отзовет в России автомобили Chevrolet Niva из-за возможной негерметичности топливных баков. Об этом говорится в пресс-релизе, который размещен на сайте компании.

Отзыву принадлежат машины, которые продали в период с 1 по 28 ноября 2016 года. Перечень идентификационных VIN-номеров опубликован на сайте ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ». Владельцам внедорожников, которые найдут в этом списке свою машину, бесплатно заменят топливные баки.

Автомобиль Chevrolet Niva производит «GM-АвтоВАЗ».

В конце декабря прошлого года «GM-АвтоВАЗ» заявила о повышении цен на Chevrolet NIVA любых комплектаций из-за подорожания комплектующих и других «внешних факторов». Цены на машины должны были вырасти с 1 января 2017 года.​