Путин рассказал о выделении 200 млрд руб. на информационные технологии

В 2017 году органы власти потратят 200 млрд руб. на информационные технологии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает «РИА Новости».

«В текущем году только федеральные и региональные органы власти потратят на информационные технологии почти 200 млрд руб.», — заявил Путин. Он также попросил «предложить конкретные решения по повышению эффективности использования этих денег, этих средств».

Кроме того, президент в ходе заседания сообщал, что у страны есть «компетенции и возможности» развивать информационные технологии в регионах «аналогично столице». Он добавил, что Москва в применении цифровых технологий в городской инфраструктуре опережает такие мегаполисы, как Торонто, Токио, Гонконг, Барселона и Сиэтл.

«По отдельным направлениям, индексам Москва входит в тройку лидеров. Цифровые сервисы по взаимодействию государства с гражданами — вообще первое место, просто первое место в мире», — подчеркнул Путин.

В среду, 5 июля, Совет при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам рассматривает проект программы «Цифровая экономика», который подготовила рабочая группа по поручению Владимира Путина. Проект предполагает, что к 2024 году в России появятся высокотехнологичные предприятия в сфере высоких технологий, отраслевые платформы, в том числе для цифрового здравоохранения, цифрового образования и «умного» города.