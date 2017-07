Reuters узнал о продаже активов пропавшего китайского миллиардера

Компания Tomorrow Holdings, принадлежащая пропавшему в январе китайскому бизнесмену Сяо Цзяньхуа, продает свои доли в компаниях по страхованию жизни, инвестиционной компании New China Trust и двух банках. Инвестиции холдинга в эти активы составили миллиарды долларов. Продажа активов является следствием давления со стороны китайских властей, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, связанные с продажей активов Tomorrow.

Миллиардера Сяо Цзяньхуа, который, как отмечает Reuters, обладает хорошими связями с высокопоставленными членами Компартии Китая, последний раз видели в начале года. 27 января неизвестные вывезли его на кресле-каталке и с закрытым лицом из отеля Four Seasons в Гонконге, где он жил. Как пишет агентство, в местных СМИ похитивших Цзяньхуа людей называли агентами китайского правительства. О местоположении бизнесмена ничего не известно. Власти не комментировали его исчезновение, его семья на запросы СМИ не отвечает.

Два собеседника агентства заявили, что власти Китая оказывают давление на сотрудников Tomorrow Holdings с целью «урезать» портфель принадлежащих компании активов. В этот портфель входят доли в более чем 30 финансовых структурах. Источники заявили, что продажа активов — попытки Пекина ограничить «рискованные практики» со стороны компаний, предоставляющих финансовые услуги. Газета The New York Times в 2014 году писала о возможной близости Сяо к правящей элите. Это обеспечивало ему «привилегированный доступ» к сделкам, связанным с государственными активами, а полученную выгоду он «разделял с семьями правящей элиты».

Источники агентства заявили, что внутри Tomorrow уже создана группа, которая займется продажей активов. Среди этих активов — доли в Huaxia Life Insurance, New China Trust Co, Bank of Weifang и Baoshang Bank, но конкретные размеры этих долей не разглашаются. По какой цене могут быть проданы активы, источники не сообщили. Сторонних советников к процессу не допускают, пишет агентство.

Ни официальные представители холдинга, ни представители властей Китая не ответили на запросы агентства.

Сяо Цзяньхуа в 2016 году занял 32-ю строчку с списке богатейших людей Китая Hurun Report (китайский аналог списка Forbes). В этом списке его состояние оценивалось в $6 млрд. Бизнесмен обладает гражданствами Китая, Канады, а также островного государства Антигуа и Барбуда, расположенного в Карибском море.