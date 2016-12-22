Экспорт грузинских вин в Россию вырос в 1,9 раза за I полугодие 2017 года

С января по июль объем экспорта грузинских вин вырос в 1,9 раза, заявляют в Национальном агентстве вина Минсельсхоза Грузии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщает Национальное агентство вина Грузии, за первое полугодие 2017 года объем экспорта вина составил 31,5 млн бутылок (0,75 л). Это на 59,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В Россию поставки вина составили 19 млн 313,3 тыс. бутылок, в 1,9 раза больше, чем в 2016 году.

Россия является лидером в потреблении грузинского вина. В пятерку основных покупателей также входит Китай (3 млн 842,4 тыс. бутылок), Украина (2 млн 983 тыс.), Польша (1 млн 212,7 тыс.) и Казахстан (1 млн 163,8 тыс.). Также Грузия экспортирует бренди в 17 стран, увеличив поставки этого продукта на 84,8% по сравнению с первым полугодием 2016 года. Кроме того, Грузия поставляет за рубеж чачу, коньячный спирт и виноматериалы. Рост доходов от их реализации за первое полугодие 2016 года составил 56%.

Объемы поставок грузинского вина в Россию растут с 2015 года. Так, в 2016 году рост составил 48,7%. Запрет на поставку и реализацию грузинских вин был введен Россией в марте 2006 года из-за претензий к качеству. Ограничения были сняты в июне 2013 года. В 2014 году грузинские вина ненадолго вошли в тройку лидеров по поставкам вин в Россию вместе с продукцией Италии и Испании.​