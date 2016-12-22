Минобороны рассекретило документы о роли СССР в Японско-китайской войне

Минобороны России рассекретило документы о сотрудничестве СССР и Китая в 1936–1945 годах в борьбе с Японией. Об этом сообщила главный документовед Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева, передает «Интерфакс».

«Мы рассекретили 34 уникальных документа Центрального архива Минобороны, они отражают отношения Советского Союза и Китая», — заявила Каяева. Она отметила, что «самый интересный и уникальный документ» — это «текст ультиматума маршала Василевского», который «был направлен главнокомандующему Квантунской армией». По ее словам, в документах демонстрируется, как СССР помогал Китаю, направляя туда военных специалистов, материальную и военно-техническую помощь, а также обучая китайских летчиков.

Каяева отметила, что рассекречивание документов было приурочено к Третьей международной российско-китайской военно-научной конференции, которая открылась в среду, 5 июня, в Москве.

СССР помогал Китаю в войне с Японской империей, которая началась до Второй мировой войны и продолжалась до ее окончания. Также содействие Китаю оказывали США. После нападения японцев на Перл-Харбор Вторая японо-китайская война стала частью Второй мировой войны. Японско-китайская война закончилась 2 сентября 1945 года после капитуляции Японии.

Минобороны 22 июня опубликовало засекреченные документы о первых днях Великой Отечественной войны. В них содержатся ответы командующих на ключевые вопросы Военно-исторического управления Генерального штаба Советской армии.