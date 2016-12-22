ФСИН разработала систему перехвата беспилотников над колониями

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разработала оборудование, которое будет блокировать управление беспилотников, чтобы они не залетали на территорию исправительных учреждений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-бюро ФСИН.

По данным ведомства, беспилотные аппараты «все чаще» используются для доставки в колонии запрещенных предметов: ​наркотические средства, мобильные телефоны, спиртосодержащие жидкости и т.п. Во ФСИН также рассказали, что заключенные с помощью мобильных телефонов связываются с «сообщниками на воле», организовывают «криминальные схемы ​по выманиванию денег у доверчивых граждан и т.д.».

Оборудование для перехвата было разработано сотрудниками научно-исследовательского института ФСИН. В данный момент проводятся испытания. По сообщению ведомства, при подлете беспилотников к территории колонии срабатывает система обнаружения, которая «определяет уникальный идентификационный номер беспилотника» и после этого «приступает к захвату управления над ним».

Во ФСИН отметили, что первые испытания системы были проведены в марте 2017 года на базе УФСИН по Республике Татарстан.