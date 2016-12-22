ВТБ потребовал 3,8 млрд руб. с Ассоциации зимних олимпийских видов спорта

Банк ВТБ подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании 3,882 млрд руб. с Ассоциации зимних олимпийских видов спорта (АЗОВС). Как следует из материалов, размешенных в картотеке суда, иск был подан 3 июля.

Дата рассмотрения дела пока не назначена, суть исковых требований не раскрывается. В январе 2017 года ВТБ сообщал о намерении подать иск о банкротстве АЗОВС в связи с наличием у нее непогашенной задолженности.

В ВТБ не смогли прокомментировать РБК иск. «Без комментариев», — заявили в пресс-службе банка.

Членами АЗОВС являются различные общероссийские общественные объединения по зимним олимпийским видам спорта. Основные цели деятельности ассоциации состоят в содействии проведению государственной политики в области спорта и спортивной работы, направленной на становление и развитие в России массового спорта.

Пост председателя АЗОВС, по данным Олимпийского комитета России, занимает (с сентября 2004 года ) бывший глава (в 2000-2014 гг.) Управления делами Президента Российской Федерации Владимир Кожин.