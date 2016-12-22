Путин поддержал идею о признании в России киргизских водительских прав

Президент России Владимир Путин поддерживает идею депутатов Госдумы признать в России национальные водительские права Киргизии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, российский лидер поддерживает это обращение, «с учетом того, что русский язык по Конституции Киргизии является вторым государственным языком в этой республике». Госдума 5 июля направила соответствующее обращение к президенту.

Обращение к президенту о предоставлении гражданам Киргизии права управлять транспортными средствами в рамках предпринимательской и трудовой деятельности подготовил и рекомендовал Госдуме принять Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Об этом говорится в сообщении думской пресс-службы.

С 1 июня 2017 года в России запретили управлять грузовиками, такси и автобусами без наличия российских водительских прав. Под действие закона попадают и граждане Киргизии.

Запрет связан «с недостаточным знанием русского языка водителями — гражданами иностранных государств». Однако, по данным депутатов, в Киргизии русский используют в качестве официального.