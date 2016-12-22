В Ленобласти на толкнувшего полицейского подростка завели уголовное дело

Во Всеволожске следователи возбудили уголовное дело по статье «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» в отношении 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Ленинградской области.

Инцидент произошел в мае 2017 года в поселке Кузьмоловский Всеволожского района. По версии следствия, нетрезвый юноша нарушал общественный порядок и пытался воспрепятствовать действиям полицейского. Во время конфликта он толкнул сотрудника органов правопорядка, тот упал на асфальт и сломал руку.

Подростка задержали и доставили в отдел полиции.