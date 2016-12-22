АИЖК и Сбербанк выпустят ипотечные облигации на 300 млрд руб.

Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) и Сбербанк выпустят ипотечные облигации на сумму 300 млрд руб. Об этом говорится в сообщении агентства.

Соответствующий меморандум подписали председатель правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор АИЖК Александр Плутник. Согласно нему, дочерняя компания АИЖК «Фабрика ИЦБ» в течение трех лет выпустит однотраншевые ипотечные облигации с поручительством АИЖК объемом до 300 млрд руб. Они будут обеспечены закладными по ипотечным кредитам Сбербанка.

По информации АИЖК, общий объем ипотечных облигаций, которые планируется выпустить до 2020 года, сопоставим с объемом всех выпущенных за всю историю российского рынка секьюритизации. В пресс-релизе Сбербанка отмечают, что «будущие сделки не отразятся на обслуживании и правах клиентов, так как Сбербанк сохранит за собой все функции по взаимодействию с заемщиками».

«Фабрика ИЦБ» — программа АИЖК по рефинансированию ипотечных кредитов посредством выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК. Ее новшествами являются отсутствие в выпускаемых бумагах младших траншей и поручительство АИЖК (в ноябре 2016 года Центробанк снизил коэффициент риска по облигациям самого АИЖК или с его поручительством). Пилотный выпуск однотраншевых облигаций был произведен в декабре 2016 года и составил более 2,1 млрд руб.

Сбербанк совместно с АИЖК 26 мая 2017 года закрыл крупнейшую сделку в истории российской секьюритизации — выпуск однотраншевых ипотечных облигаций с поручительством единого института развития в жилищной сфере объемом 50 млрд руб. Благодаря этому стала возможна масштабная программа сотрудничества, завершившаяся подписанием меморандума о выпуске облигаций, отмечается в сообщении АИЖК.

Вторую сделку Сбербанк и АИЖК планируют закрыть к концу 2017 года. Условия будущих сделок и сроки их реализации будут утверждены в соответствующих договорах, говорится в пресс-релизе Сбербанка.

Ранее РБК писал о том, что 30 июня АИЖК заключило с ВТБ рамочное соглашение об арендном проекте в регионах. Конкретные суммы в соглашении не были обозначены.