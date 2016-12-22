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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Даниила Гранина
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Даниила Гранина
Общество, 12:27
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Даниила Гранина

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким умершего в Санкт-Петрбурге писателя Даниила Гранина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Глава государства отметил, что Гранин был человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства. «Настоящим центром притяжения и безусловным нравственным ориентиром людей самых разных взглядов», - говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

Скончался Даниил Гранин
Общество

По словам президента, «с годами мы всё больше и больше будем осознавать, какую поистине невосполнимую утрату понесла российская культура».

Соболезнования в связи со смертью писателя также выразил премьер-министр Дмитрий Медведев. На своей странице в Facebook он написал, что прозаик раскрыл смысл «таких больших и важных понятий, как совесть и гуманизм».

Гранин скончался 4 июля в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни. По данным агентства «Интерфакс», последние несколько дней писатель находился в реанимации одной из городских больниц. Незадолго до смерти его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Писатель, киносценарист и общественный деятель Гранин начал печататься в 1949 году. Автор романов «Искатели», «Иду на грозу», «После свадьбы», «Зубр», «Неизвестный человек», «Мой лейтенант» и других.

В соавторстве с Алексеем Адамовичем Гранин написал «Блокадную книгу». Изначально на эту документальную хронику блокадной жизни был наложен запрет. В 1977 году ее частично издали в журнале «Новый мир» и только в 1984 году произведение было опубликовано без купюр.

Даниил Гранин — обладатель множества госпремий и наград. В их числе орден Святого апостола Андрея Первозванного, который прозаик получил в 2008 году «за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы, многолетнюю творческую и общественную деятельность». 3 июня этого года Гранин удостоился Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2016 год.

Теги: Владимир Путин , Даниил Гранин , соболезнования
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