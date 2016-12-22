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Кремль прокомментировал опрос об ожиданиях россиян от будущего президента
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Кремль прокомментировал опрос об ожиданиях россиян от будущего президента
Политика, 12:42
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Кремль прокомментировал опрос об ожиданиях россиян от будущего президента

В Кремле не знакомы с материалами опроса Левада-центра, который показал, что треть россиян ждут ужесточения внутренней политики от будущего президента. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы видели сообщение СМИ, мы не знакомы с самими материалами соцопроса, мы читали в сегодняшних дайджестах. Безусловно, данные различных соцопросов принимаются во внимание, но с известными скидками», — сказал Песков. Он отметил, что «все подлежит осмыслению, анализу», но «ни один из опросов не может играть решающую роль в формировании политики».

Опрос Левада-центра проводился с 23 по 26 июня, в нем приняли участие 1600 респондентов. Его целью было узнать, чего ждут жители России от будущего президента. 34% россиян заявили, что глава государства должен проводить более жесткую линию во внутренней политике. Еще 42% респондентов посчитали, что новому президенту следует придерживаться той внутренней политики, которая существует сейчас. 12% высказались за ее либерализацию.

Большинство опрошенных (56%) также высказались за то, чтобы будущий президент придерживался такой же линии во внешней политике, как и сейчас. 19% россиян считают, что будущему главе государства следует проводить более жесткую политику с Западом.

Теги: Левада-центр , Кремль , Опрос
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