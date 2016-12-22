Регионы опровергли сообщения о нехватке гостиниц для болельщиков ЧМ-2018

В правительстве Ростовской и Нижегородской областей в ответ на запрос РБК опровергли информацию о нехватке гостиниц к ЧМ-2018 и заявили, что гостиничной инфраструктуры и номерного фонда регионов достаточно для проведения мирового первенства по футболу.

В сообщении, поступившем из пресс-службы губернатора Ростовской области в ответ на запрос РБК, указано, что власти области заключили ряд договоров на размещение болельщиков с местными гостиницами на 825 номеров. «В стадии согласования договоры еще с семью гостиницами на 331 номер. Таким образом, при подписании договоров общий объем номерного фонда составит 1156 единиц, что превысит минимальные требования ФИФА», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе губернатора области также добавили, что в случае необходимости увеличения номерного фонда могут размещать гостей в Ростове-на-Дону и на территориях, входящих в Ростовскую агломерацию (не далее 100 км от места проведения игр). С учетом гостиниц, расположенных в прилегающих к Ростову областях, город сможет выделить болельщиками более 9 тыс. номеров. Это «значительно превышает» требования FIFA к условиям по размещению гостей чемпионата, отметили в пресс-службе.​

В пресс-службе Министерства культуры Нижегородской области РБК сообщили, что требования FIFA включают 8,8 тыс. номеров для болельщиков и участников ЧМ-2018. По данным регионального Росстата​, в регионе насчитывается 13796 номеров на 33105 мест, отметили в Минкульте, а открытие новых гостиниц позволило увеличить номерной фонд Нижегородской области на более чем 1000 номеров.

О том, что Ростуризм считает, что болельщикам ЧМ-2018 может не хватить гостиниц в шести регионах России, сообщила газета «Известия». В распоряжении издания попал доклад ведомства о работе за 2016 год, в котором говорилось о том, что Ростовская, Волгоградская, Самарская, Калининградская Нижегородская области и Мордовия к приему туристов не готовы.

При этом в правительствах регионов, которые ответили на запрос издания, данные о нехватке инфраструктуры опровергли. Пресс-службы Самарской, Калининградской и Волгоградской областей заявили, что дефицита мест для размещения болельщиков в регионах нет, отметив, что строительство новых гостиничных комплексов, ввод в эксплуатацию которых запланирован к ЧМ по футболу 2018 года, идет по графику.

РБК получил ответ на свой запрос о докладе от пресс-службы Ростуризма. Там отметили, что сам доклад действительно есть, но «цитата выдернута из контекста».

Кроме того, глава Ростуризма Олег Сафонов заявил РБК, что «повода для беспокойства» по поводу нехватки мест для болельщиков нет, так как в рамках программы подготовки к проведению ЧМ-2018 в России строится целый ряд новых гостиниц. «Эта работа ведется в плановом порядке, под постоянным контролем и должна быть завершена в срок», — подчеркнул Сафонов.