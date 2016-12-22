Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,06 59,42 EUR Нал. 68,21 67,49 USD Бирж. 59,90 +0,49 EUR Бирж. 67,90 +0,52 USD ЦБ. 59,23 +0,26 EUR ЦБ. 67,30 +0,09 EUR/USD 1,13 -0,00 ММВБ 1915,75 -0,09% РТС 1007,58 -0,98% Brent 49,03 -1,31% DJIA 21479,27 +0,61% Nasdaq 6110,06 -0,49% FTSE 7358,03 +0,01%
Регионы опровергли сообщения о нехватке гостиниц для болельщиков ЧМ-2018
Лента новостей
Все новые Volvo станут электромобилями 11:47, Бизнес «Яндекс» рассказал о росте трат россиян в социальных сетях 11:45, Общество Суд обязал Сбербанк отдать ЛУКОЙЛу 147,6 млн руб. за «Красные баррикады» 11:41, Бизнес Сергей Гордеев получит контрольный пакет в крупнейшем застройщике жилья 11:36, Бизнес Все задержанные авиарейсы с россиянами вылетели из Болгарии 11:31, Общество Прощай, частная жизнь: big data ставит под угрозу личные данные 11:29, Партнерский материал Подозреваемых в уничтожении Boeing в Донбассе решили судить в Нидерландах 11:18, Политика Легионер ЦСКА объявил об уходе из команды 11:18, Спорт Промокший под дождем Жириновский призвал разогнать Мосгидромет 11:08, Общество Летевший в Хабаровск борт авиакомпании AZUR air экстренно сел в Бангкоке 11:06, Общество Штаб Навального в Новосибирске заявил о блокировке полицейскими 11:00, Политика Bloomberg узнал об отказе России обсуждать снижение добычи нефти 10:41, Экономика Россия заключит с Египтом два контракта по «Мистралям» 10:15, Технологии и медиа Анатолий Сердюков возглавил совет директоров «Роствертола» 10:10, Бизнес ЦБ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка 10:09, Финансы Транскавказскую магистраль перекрыли из-за схода селя 10:05, Общество В Хакасии мужчина выстрелил в ребенка за отказ убрать мусор 10:04, Общество СК сообщил о гибели человека при жесткой посадке вертолета в Бурятии 09:43, Общество «Коммерсантъ» сообщил о подозрениях в небрежности при аудите Татфондбанка 09:42, Бизнес Минтранс ввел обязательную регистрацию беспилотников в России 09:32, Технологии и медиа США отменили запрет на провоз электроники на рейсах из Стамбула 09:30, Технологии и медиа Ростуризм отчитался о нехватке гостиниц для болельщиков ЧМ-2018 09:19, Общество Экс-владелец «Мортона» решил вложить 6 млрд руб. в столичную недвижимость 09:16, Бизнес СМИ узнали о решении Москвы и Пекина вложить $500 млн в туризм и медицину 09:11, Политика Четыре человека погибли при попадании снаряда на пляж в Ливии 09:02, Общество ЦБ отозвал лицензию у столичного банка 08:52, Бизнес WSJ сообщила о недовольстве сотрудников Госдепа новым руководством 08:33, Политика В Бурятии вертолет совершил жесткую посадку 08:30, Общество
Регионы опровергли сообщения о нехватке гостиниц для болельщиков ЧМ-2018
Общество, 11:50
0
Регионы опровергли сообщения о нехватке гостиниц для болельщиков ЧМ-2018

В правительстве Ростовской и Нижегородской областей в ответ на запрос РБК опровергли информацию о нехватке гостиниц к ЧМ-2018 и заявили, что гостиничной инфраструктуры и номерного фонда регионов достаточно для проведения мирового первенства по футболу.

В сообщении, поступившем из пресс-службы губернатора Ростовской области в ответ на запрос РБК, указано, что власти области заключили ряд договоров на размещение болельщиков с местными гостиницами на 825 номеров. «В стадии согласования договоры еще с семью гостиницами на 331 номер. Таким образом, при подписании договоров общий объем номерного фонда составит 1156 единиц, что превысит минимальные требования ФИФА», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе губернатора области также добавили, что в случае необходимости увеличения номерного фонда могут размещать гостей в Ростове-на-Дону и на территориях, входящих в Ростовскую агломерацию (не далее 100 км от места проведения игр). С учетом гостиниц, расположенных в прилегающих к Ростову областях, город сможет выделить болельщиками более 9 тыс. номеров. Это «значительно превышает» требования FIFA к условиям по размещению гостей чемпионата, отметили в пресс-службе.​

В пресс-службе Министерства культуры Нижегородской области РБК сообщили, что требования FIFA включают 8,8 тыс. номеров для болельщиков и участников ЧМ-2018. По данным регионального Росстата​, в регионе насчитывается 13796 номеров на 33105 мест, отметили в Минкульте, а открытие новых гостиниц позволило увеличить номерной фонд Нижегородской области на более чем 1000 номеров.

О том, что Ростуризм считает, что болельщикам ЧМ-2018 может не хватить гостиниц в шести регионах России, сообщила газета «Известия». В распоряжении издания попал доклад ведомства о работе за 2016 год, в котором говорилось о том, что Ростовская, Волгоградская, Самарская, Калининградская Нижегородская области и Мордовия к приему туристов не готовы.

При этом в правительствах регионов, которые ответили на запрос издания, данные о нехватке инфраструктуры опровергли. Пресс-службы Самарской, Калининградской и Волгоградской областей заявили, что дефицита мест для размещения болельщиков в регионах нет, отметив, что строительство новых гостиничных комплексов, ввод в эксплуатацию которых запланирован к ЧМ по футболу 2018 года, идет по графику.

РБК получил ответ на свой запрос о докладе от пресс-службы Ростуризма. Там отметили, что сам доклад действительно есть, но «цитата выдернута из контекста».

Кроме того, глава Ростуризма Олег Сафонов заявил РБК, что «повода для беспокойства» по поводу нехватки мест для болельщиков нет, так как в рамках программы подготовки к проведению ЧМ-2018 в России строится целый ряд новых гостиниц. «Эта работа ведется в плановом порядке, под постоянным контролем и должна быть завершена в срок», — подчеркнул Сафонов.

Теги: ЧМ-2018 , Ростуризм , болельщики , Ростовская область
Главное
Подозреваемых в уничтожении Boeing в Донбассе решили судить в Нидерландах Политика
Материалы по теме
Ростуризм отчитался о нехватке гостиниц для болельщиков ЧМ-2018 Общество
«МегаФон» получил разрешение на создание тестовых зон 5G на ЧМ-2018 Технологии и медиа
Бюджетные инвестиции в энергообъекты к ЧМ-2018 снизили до 5,8 млрд руб. Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку