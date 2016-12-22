Все задержанные авиарейсы с россиянами вылетели из Болгарии

Все задержанные в аэропорту Бургаса рейсы Bulgaria Air с россиянами отправлены в Москву и Санкт-Петербург. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве России в Болгарии.

В пресс-службе отметили, что ситуация нормализовалась, ожидающих вылета российских туристов в аэропорту нет. «Все, кто должен был, все улетели», — рассказал представитель посольства.

В воскресенье, 2 июля, генконсул России в Варне Сергей Лукьянчук заявил ТАСС, что из-за задержек рейсов в аэропорту Бургаса застряли 250 российских туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. По его словам, было задержано шесть рейсов, а время опоздания составляло от 3 до 18 часов. В этот же день Bulgaria Air пообещала решить проблему задержек.

Генконсульство России в Варне 4 июля призвало российских туристов воздержаться от покупки билетов Bulgaria Air, а уже купленные сдать.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что ситуация с задержками рейсов постепенно «стабилизируется». По информации представителя перевозчика, пострадавших от задержек пассажиров каждые два часа обеспечивают питанием и, по желанию, размещают в гостинице. Кроме того, Bulgaria Air пообещала компенсировать пассажирам стоимость билетов других авиакомпаний на аналогичные маршруты, купленных взамен задержанных рейсов.

Пассажиры Bulgaria Air в последний раз жаловались на задержки рейса из Шереметьево в ночь на 4 июля. По информации прокуратуры, всего с 30 июня по 3 июля в столичном аэропорту задержали около 20 рейсов авиакомпании. Были выявлены случаи, когда перевозчик не предоставлял гражданам необходимые услуги. После задержек Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.