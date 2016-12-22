Штаб Навального в Новосибирске заявил о блокировке полицейскими

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму заблокировали выезды из предвыборного штаба Алексея Навального в Новосибирске. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск» со ссылкой на координатора штаба Сергея Бойко.

По словам Бойко, предположительно, правоохранители прибыли к штабу из-за того, что представители Навального незаконно распространяли агитационные материалы. В частности, речь идет о 250 тыс. агитационных газетах Навального. Выяснилось, что они были замаскированы под агитационные материалы «Единой России» по инициативе типографии.

Бойко сообщил, что активисты, находившиеся в штабе всю ночь, решили рано утром вывезти часть газет. По его словам, их «начали напрягать тачки с фарами, которые стояли около штаба». «В итоге они просто заблокировали все выезды и не давали нам вывезти газеты. У нас тут что-то вроде игры «Зарница». Через окна и другими путями мы вытащили примерно 60 тыс. газет», — цитирует издание слова Бойко, которые он сказал в прямой трансляции с места событий. По словам Бойко, позже к штабу подошли два сотрудника МВД в форме и один в штатской одежде.

Оперуполномоченный ГУ по противодействию экстремизму МВД России по Новосибирской области Роман Долгов сообщил изданию, что у полиции есть информация о незаконной агитации со стороны штаба. Он отметил, что, по данным правоохранителей, в штабе «производятся действия, которые могут нарушать статью 5.10 КоАП (проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах. — РБК)».

По данным издания, сейчас сотрудники Центра «Э» ожидают открытия штаба, чтобы провести осмотр агитационных материалов.

Накануне, 4 июля, было совершено нападение на штаб Алексея Навального в Краснодаре. Как сообщал РБК руководитель избирательного штаба Леонид Волков, на них напали «около 20 человек» из «Отрядов Путина».

«Сегодня они дошли до прямого вандализма, было переворачивание мебели и уничтожение материальных ценностей», — сообщал Волков.