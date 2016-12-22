Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,06 59,42 EUR Нал. 68,21 67,49 USD Бирж. 59,89 +0,48 EUR Бирж. 67,91 +0,53 USD ЦБ. 59,23 +0,26 EUR ЦБ. 67,30 +0,09 EUR/USD 1,13 -0,00 ММВБ 1915,44 -0,10% РТС 1007,32 -1,01% Brent 49,01 -1,35% DJIA 21479,27 +0,61% Nasdaq 6110,06 -0,49% FTSE 7357,92 +0,01%
Летевший в Хабаровск борт авиакомпании AZUR air экстренно сел в Бангкоке
Лента новостей
Все новые Volvo станут электромобилями 11:47, Бизнес «Яндекс» рассказал о росте трат россиян в социальных сетях 11:45, Общество Суд обязал Сбербанк отдать ЛУКОЙЛу 147,6 млн руб. за «Красные баррикады» 11:41, Бизнес Сергей Гордеев получит контрольный пакет в крупнейшем застройщике жилья 11:36, Бизнес Все задержанные авиарейсы с россиянами вылетели из Болгарии 11:31, Общество Прощай, частная жизнь: big data ставит под угрозу личные данные 11:29, Партнерский материал Подозреваемых в уничтожении Boeing в Донбассе решили судить в Нидерландах 11:18, Политика Легионер ЦСКА объявил об уходе из команды 11:18, Спорт Промокший под дождем Жириновский призвал разогнать Мосгидромет 11:08, Общество Летевший в Хабаровск борт авиакомпании AZUR air экстренно сел в Бангкоке 11:06, Общество Штаб Навального в Новосибирске заявил о блокировке полицейскими 11:00, Политика Bloomberg узнал об отказе России обсуждать снижение добычи нефти 10:41, Экономика Россия заключит с Египтом два контракта по «Мистралям» 10:15, Технологии и медиа Анатолий Сердюков возглавил совет директоров «Роствертола» 10:10, Бизнес ЦБ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка 10:09, Финансы Транскавказскую магистраль перекрыли из-за схода селя 10:05, Общество В Хакасии мужчина выстрелил в ребенка за отказ убрать мусор 10:04, Общество СК сообщил о гибели человека при жесткой посадке вертолета в Бурятии 09:43, Общество «Коммерсантъ» сообщил о подозрениях в небрежности при аудите Татфондбанка 09:42, Бизнес Минтранс ввел обязательную регистрацию беспилотников в России 09:32, Технологии и медиа США отменили запрет на провоз электроники на рейсах из Стамбула 09:30, Технологии и медиа Ростуризм отчитался о нехватке гостиниц для болельщиков ЧМ-2018 09:19, Общество Экс-владелец «Мортона» решил вложить 6 млрд руб. в столичную недвижимость 09:16, Бизнес СМИ узнали о решении Москвы и Пекина вложить $500 млн в туризм и медицину 09:11, Политика Четыре человека погибли при попадании снаряда на пляж в Ливии 09:02, Общество ЦБ отозвал лицензию у столичного банка 08:52, Бизнес WSJ сообщила о недовольстве сотрудников Госдепа новым руководством 08:33, Политика В Бурятии вертолет совершил жесткую посадку 08:30, Общество
Летевший в Хабаровск борт авиакомпании AZUR air экстренно сел в Бангкоке
Общество, 11:06
0
Летевший в Хабаровск борт авиакомпании AZUR air экстренно сел в Бангкоке

Самолет авиакомпании AZUR air, который совершал рейс Паттайя — Хабаровск, совершил незапланированную посадку в Бангкоке из-за того, что российскому туристу на борту чартера стало плохо. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиакомпании.

По словам источника агентства, 60-летний турист из России почувствовал себя плохо после вылета самолета. По предварительной информации, у него возникли проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Источник подчеркнул, что к трапу самолета «незамедлительно» подъехала скорая помощь и мужчину госпитализировали в одну из больниц Бангкока. Россиянин должен пройти курс лечения в одной из тайских клиник.

Теги: Бангкок , сердечный приступ , Хабаровск , Паттайя , экстренная посадка , AZUR Air
Главное
Подозреваемых в уничтожении Boeing в Донбассе решили судить в Нидерландах Политика
Материалы по теме
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Николая Расторгуева Общество
В аэропорту Кельна экстренно сел летевший из Лондона в Любляну самолет Общество
СМИ узнали об экстренной посадке пассажирского самолета в Дюссельдорфе Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку