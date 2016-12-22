Летевший в Хабаровск борт авиакомпании AZUR air экстренно сел в Бангкоке

Самолет авиакомпании AZUR air, который совершал рейс Паттайя — Хабаровск, совершил незапланированную посадку в Бангкоке из-за того, что российскому туристу на борту чартера стало плохо. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиакомпании.

По словам источника агентства, 60-летний турист из России почувствовал себя плохо после вылета самолета. По предварительной информации, у него возникли проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Источник подчеркнул, что к трапу самолета «незамедлительно» подъехала скорая помощь и мужчину госпитализировали в одну из больниц Бангкока. Россиянин должен пройти курс лечения в одной из тайских клиник.