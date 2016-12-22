Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,68 59,15 EUR Нал. 67,86 67,24 USD Бирж. 59,56 +0,14 EUR Бирж. 67,66 +0,27 USD ЦБ. 59,23 +0,26 EUR ЦБ. 67,30 +0,09 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1924,12 +0,35% РТС 1017,57 -0,00% Brent 49,75 +0,14% DJIA 21479,27 +0,61% Nasdaq 6110,06 -0,49% FTSE 7385,75 +0,39%
ЦБ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка
Лента новостей
ЦБ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка 10:09, Финансы Транскавказскую магистраль перекрыли из-за схода селя 10:05, Общество В Хакасии мужчина выстрелил в ребенка за отказ убрать мусор 10:04, Общество СК сообщил о гибели человека при жесткой посадке вертолета в Бурятии 09:43, Общество «Коммерсантъ» сообщил о подозрениях в небрежности при аудите Татфондбанка 09:42, Бизнес Минтранс ввел обязательную регистрацию беспилотников в России 09:32, Технологии и медиа США отменили запрет на провоз электроники на рейсах из Стамбула 09:30, Технологии и медиа Ростуризм отчитался о нехватке гостиниц для болельщиков ЧМ-2018 09:19, Общество Экс-владелец «Мортона» решил вложить 6 млрд руб. в столичную недвижимость 09:16, Бизнес СМИ узнали о решении Москвы и Пекина вложить $500 млн в туризм и медицину 09:11, Политика Четыре человека погибли при попадании снаряда на пляж в Ливии 09:02, Общество ЦБ отозвал лицензию у столичного банка 08:52, Бизнес WSJ сообщила о недовольстве сотрудников Госдепа новым руководством 08:33, Политика В Бурятии вертолет совершил жесткую посадку 08:30, Общество Катар ответил на требования арабских стран 08:07, Политика Суд Красноярска арестовал обвиняемую в хищении 130 млн руб. главбуха МВД 07:36, Общество Алексей Мордашов купил онлайн-сервис для кадровых служб 07:04, Технологии и медиа Аваков заявил об остановке «второго этапа» атаки вируса Petya на Украине 07:02, Технологии и медиа Эксперты составили рейтинг самых интеллектуальных компаний России 07:01, Экономика Россия продлила ответные санкции против Запада 06:19, Политика США и Южная Корея провели совместные учения в ответ на пуск ракеты КНДР 06:04, Политика Треть россиян высказались за ужесточение внутренней политики 05:52, Политика Минобороны заявило об успешном пуске крылатой ракеты в Баренцевом море 05:19, Политика Правительство выступило против налоговых льгот для участников реновации 04:36, Политика В Италии фермер на тракторе создал на поле портрет Путина 04:09, Политика Осужденный в США летчик Ярошенко написал письмо Трампу 03:29, Общество В Китае при взрыве газопровода пострадали 89 человек 03:16, Общество Скончался Даниил Гранин. Фотогалерея 02:56, Фотогалерея
ЦБ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка
Финансы, 10:09
0
ЦБ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка
Банк России продлил на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов московского Темпбанка, об этом говорится в сообщении регулятора.

Как следует из сообщения, Банк России продлевает мораторий на удовлетворение требований кредиторов публичного акционерного общества «Московский акционерный банк «Темпбанк» с 5 июля на три месяца, но не более срока действия временной администрации по управлению Темпбанка.

При этом в сообщении отмечается, что продление моратория на удовлетворение требований кредиторов не является страховым случаем, поэтому не отменяет финансовых обязанностей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В апреле АСВ анонсировало начало страховых выплат вкладчикам Темпбанка общей суммой около 9,53 млрд руб. В агентстве сообщали, что за выплатами могут обратиться около 12,1 тыс. вкладчиков. Выплаты вкладчикам осуществлялись выступающие банками-агентами ВТБ24 и АО «Генбанк».

5 апреля ЦБ ввел временную администрацию в Темпбанке на шесть месяцев, а также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка. Функции временной администрации возложили на АСВ.

В 2014 году председатель правления Темпбанка Михаил Гаглоев вошел в санкционный список США, которые объяснили это тем, что банк помогал режиму Башара Асада в Сирии в переводе транзакции на «миллионы долларов». Кроме того, финансовую организацию обвинили в сотрудничестве с сирийской государственной корпорацией Sytrol, которая также находится в санкционном списке США. Позднее, в декабре 2016 года США ввели новые ограничения против топ-менеджеров банка. Согласно американскому законодательству в санкционный список попадают физические и юридические лица, которые вступают в деловые отношения с теми организациями или людьми, которые уже находятся под действием ограничительных мер.

На сайте ПАО «Московский акционерный банк «Темпбанк» сообщается, что он действует на рынке с 1989 года. По данным портала Banki.ru, банк занимает 169-е место по размеру активов в России.
Теги: ЦБ , Темпбанк , мораторий на удовлетворение требований кредиторов
Главное
ЦБ отозвал лицензию у столичного банка Бизнес
Материалы по теме
АСВ выплатит 9,53 млрд руб. вкладчикам Темпбанка Финансы
ЦБ ввел временную администрацию в находящемся под санкциями США Темпбанке Финансы
Темпбанк опроверг информацию о своем отключении от платежной системы ЦБ Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку