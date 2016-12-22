ЦБ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка
Финансы, 10:09
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ЦБ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка
Банк России продлил на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов московского Темпбанка, об этом говорится в сообщении регулятора.
Как следует из сообщения, Банк России продлевает мораторий на удовлетворение требований кредиторов публичного акционерного общества «Московский акционерный банк «Темпбанк» с 5 июля на три месяца, но не более срока действия временной администрации по управлению Темпбанка.
При этом в сообщении отмечается, что продление моратория на удовлетворение требований кредиторов не является страховым случаем, поэтому не отменяет финансовых обязанностей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
В апреле АСВ анонсировало начало страховых выплат вкладчикам Темпбанка общей суммой около 9,53 млрд руб. В агентстве сообщали, что за выплатами могут обратиться около 12,1 тыс. вкладчиков. Выплаты вкладчикам осуществлялись выступающие банками-агентами ВТБ24 и АО «Генбанк».
5 апреля ЦБ ввел временную администрацию в Темпбанке на шесть месяцев, а также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка. Функции временной администрации возложили на АСВ.
В 2014 году председатель правления Темпбанка Михаил Гаглоев вошел в санкционный список США, которые объяснили это тем, что банк помогал режиму Башара Асада в Сирии в переводе транзакции на «миллионы долларов». Кроме того, финансовую организацию обвинили в сотрудничестве с сирийской государственной корпорацией Sytrol, которая также находится в санкционном списке США. Позднее, в декабре 2016 года США ввели новые ограничения против топ-менеджеров банка. Согласно американскому законодательству в санкционный список попадают физические и юридические лица, которые вступают в деловые отношения с теми организациями или людьми, которые уже находятся под действием ограничительных мер.
На сайте ПАО «Московский акционерный банк «Темпбанк» сообщается, что он действует на рынке с 1989 года. По данным портала Banki.ru, банк занимает 169-е место по размеру активов в России.
Как следует из сообщения, Банк России продлевает мораторий на удовлетворение требований кредиторов публичного акционерного общества «Московский акционерный банк «Темпбанк» с 5 июля на три месяца, но не более срока действия временной администрации по управлению Темпбанка.
При этом в сообщении отмечается, что продление моратория на удовлетворение требований кредиторов не является страховым случаем, поэтому не отменяет финансовых обязанностей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
В апреле АСВ анонсировало начало страховых выплат вкладчикам Темпбанка общей суммой около 9,53 млрд руб. В агентстве сообщали, что за выплатами могут обратиться около 12,1 тыс. вкладчиков. Выплаты вкладчикам осуществлялись выступающие банками-агентами ВТБ24 и АО «Генбанк».
5 апреля ЦБ ввел временную администрацию в Темпбанке на шесть месяцев, а также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка. Функции временной администрации возложили на АСВ.
В 2014 году председатель правления Темпбанка Михаил Гаглоев вошел в санкционный список США, которые объяснили это тем, что банк помогал режиму Башара Асада в Сирии в переводе транзакции на «миллионы долларов». Кроме того, финансовую организацию обвинили в сотрудничестве с сирийской государственной корпорацией Sytrol, которая также находится в санкционном списке США. Позднее, в декабре 2016 года США ввели новые ограничения против топ-менеджеров банка. Согласно американскому законодательству в санкционный список попадают физические и юридические лица, которые вступают в деловые отношения с теми организациями или людьми, которые уже находятся под действием ограничительных мер.
На сайте ПАО «Московский акционерный банк «Темпбанк» сообщается, что он действует на рынке с 1989 года. По данным портала Banki.ru, банк занимает 169-е место по размеру активов в России.