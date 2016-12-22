СК сообщил о гибели человека при жесткой посадке вертолета в Бурятии

При жесткой посадке вертолета Bell-206 в Бурятии погиб человек. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель Восточно-Сибирского следственного управления Следственного комитета России.
В СК подтвердили, что в момент аварии в вертолете находились два человека.
«Один из двух человек от полученных травм скончался. Кто это — пилот или пассажир, пока не известно. Все работают на месте, обстоятельства выясняются», — сказала собеседница агентства.
Вертолет Bell-206 совершил жесткую посадку в Окинском районе Бурятии в 25 км от местности Шумак. По данным следователей, вертолет принадлежал частному лицу.
«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Сибирского регионального центра МЧС России сообщал, что на борту вертолета находились два члена экипажа, которые после аварии самостоятельно вышли на связь.