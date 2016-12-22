США отменили запрет на провоз электроники на рейсах из Стамбула

США отменили запрет на провоз электронных устройств в кабинах самолетов, вылетающих из Стамбула. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Dogan.
По данным агентства, утром в среду, 5 июля, в аэропорту Нью-Йорка приземлился первый после снятия ограничений самолет.
После отмены запрета гендиректор Turkish Airlines Билал Экши заявил, что авиакомпания надеется на снятие ограничений и для рейсов в Великобританию. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
О том, что США снимут запрет на провоз электронных устройств на рейсах из Стамбула, Билал Экши сообщил 3 июля. За день до этого 2 июля, США сняли аналогичный запрет для рейсов из Абу-Даби.
Запрет на провоз электроники был введен в марте этого года. Причиной стала угроза терактов с использованием гаджетов: по данным телеканала CNN, запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида» разрабатывает бомбы, встроенные в аккумуляторы электроники.