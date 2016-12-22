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США отменили запрет на провоз электроники на рейсах из Стамбула
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США отменили запрет на провоз электроники на рейсах из Стамбула
Технологии и медиа, 09:30
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США отменили запрет на провоз электроники на рейсах из Стамбула

США отменили запрет на провоз электронных устройств в кабинах самолетов, вылетающих из Стамбула. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Dogan.

По данным агентства, утром в среду, 5 июля, в аэропорту Нью-Йорка приземлился первый после снятия ограничений самолет.

После отмены запрета гендиректор Turkish Airlines Билал Экши заявил, что авиакомпания надеется на снятие ограничений и для рейсов в Великобританию. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

О том, что США снимут запрет на провоз электронных устройств на рейсах из Стамбула, Билал Экши сообщил 3 июля. За день до этого 2 июля, США сняли аналогичный запрет для рейсов из Абу-Даби.

Запрет на провоз электроники был введен в марте этого года. Причиной стала угроза терактов с использованием гаджетов: по данным телеканала CNN, запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида» разрабатывает бомбы, встроенные в аккумуляторы электроники.

Теги: США , Стамбул , Turkish Airlines
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