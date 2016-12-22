Транскавказскую магистраль перекрыли из-за схода селя

Транскавказскую магистраль (Транскам) перекрыли 5 июля для транспортного движения из-за схода селя на 71-м километре автодороги, передает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии — Алании.

Дорогу перекрыли для проезда с 5:00 мск. По рекомендации филиала ФКУ УПРДОР «Кавказ», запрещено движение транспорта на участке дороги в населенный пункт Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях до «особого распоряжения» властей. 3 июля 2016 года УПДОР «Северный Кавказ» запрещал движение транспорта на данном участке магистрали из-за схода селя на 69-м км Транскавказской магистрали. Об этом сообщала пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

Транскам проходит в высокогорные районы и является единственной дорогой, по которой можно добраться из России в Южную Осетию.