Ростуризм отчитался о нехватке гостиниц для болельщиков ЧМ-2018

Болельщикам ЧМ-2018 может не хватить гостиниц в ряде российских регионов, в которых запланированы матчи. Ростов, Волгоград, Самара, Нижний Новгород и Мордовия к приему туристов не готовы, говорится в докладе Ростуризма

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Ростуризм зафиксировал нехватку гостиниц для размещения болельщиков чемпионата мира по футболу в шести российских регионах из одиннадцати, где запланированы матчи. Об этом говорится в докладе об итогах деятельности ведомства за 2016 год, с которым удалось ознакомиться «Известиям».

«Шесть субъектов Российской Федерации (Волгоградская область, Калининградская область, Нижегородская область, Республика Мордовия, Ростовская область, Самарская область) испытывают дефицит коллективных средств размещения», — говорится в документе.

Остальные пять регионов, где запланированы матчи в рамках чемпионата мира по футболу, готовы принять болельщиков. Это ​Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край и Свердловская область.

В рамках подготовки к чемпионату построены и функционируют девять гостиниц, а еще 18 — на различных этапах строительства, говорится в докладе.

В докладе также указано, что Ростуризм выступает ответственным исполнителем программы по строительству и реконструкции инфраструктуры для размещения болельщиков чемпионата мира по футболу. Регионы согласовывают с ведомством свои программы по подготовке объектов инфраструктуры в тех регионах, где гостиниц не хватает.

В Ростуризме «Известиям» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. В оргкомитете FIFA воздержались от комментариев. Представитель курирующего подготовку к ЧМ вице-премьера Виталия Мутко во вторник не ответил на звонки журналистов издания.

В правительствах регионов не согласны с оценкой Ростуризма. Пресс-службы Самарской, Калининградской и Волгоградской областей заявили, что дефицита мест для размещения болельщиков в регионах нет, отметив, что строительство новых гостиничных комплексов, ввод в эксплуатацию которых запланирован к ЧМ по футболу 2018 года, идет по графику.

Пресс-служба губернатора Самарской области сообщила изданию, что в регионе действует «более 300 средств размещения», более половины которых — около 160 отелей — расположены в Самаре. Это, по заявлению самарских властей, порядка 18 тыс. номеров.

В комитете по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018 Волгоградской области изданию сообщили, что готовы принять более 24 тыс. человек, к чемпионату мира уже «подготовлено и классифицировано 190 гостиниц».

Пресс-служба правительства Калининградской области сообщила, что на территории региона «функционируют порядка 200 коллективных средств размещения», и количество номеров в гостиницах региона «полностью закрывают требования FIFA к данной инфраструктуре».

В правительствах Республики Мордовия, Нижегородской и Ростовской областей не ответили на запрос «Известий».