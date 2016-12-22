СМИ узнали о решении Москвы и Пекина вложить $500 млн в туризм и медицину

Китайская провинция Хайнань и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) инвестируют более $500 млн в туризм, инфраструктуру, здравоохранение и промышленные парки в России и в китайской провинции. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с планами сторон, и представителя РКИФа, подтвердившего эти данные газете.

По словам представителя РКИФа, приоритетные направления для российских и китайских инвесторов — объекты туристической и социальной инфраструктуры, инициативы в сфере культуры и искусства, промышленные и инновационные парки. «Предполагается, что инвестиции начнутся, как только будут одобрены первые проекты», — рассказал собеседник «Ведомостей».

Южная провинция Хайнань — одно из основных направлений, которые выбирают российские туристы в Китае. По данным Росстата, в 2016 году Китай посетили 1,6 млн российских туристов. При этом 71 тыс. российских туристов в 2016 году выбрали для своего визита Хайнань, сообщало агентство «Синьхуа».

Исполнительный вице-губернатор народного правительства провинции Хайнань Мао Чаофэн сообщил в комментарии «Ведомостям», что в то же время большинство туристов в Хайнань приезжают именно из России.

В России приезжающих из Китая могут заинтересовать поездки по популярным туристическим маршрутам, например, такие как поездки по Золотому кольцу, сообщил изданию представитель РКИФ. «Золотое кольцо интересно китайским туристам, нужно наращивать турпоток, и для этого в том числе нужно соглашение», — сказал представитель фонда.

РКИФ основан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation. По данным издания, соглашение о совместных инвестициях будет подписано 5 июля в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.