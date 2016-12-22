Аваков заявил об остановке «второго этапа» атаки вируса Petya на Украине

На Украине сотрудники правоохранительных органов остановили «второй этап» распространения в стране вируса Petya, кибератаке которого на прошлой неделе подверглись компьютерные сети правительства Украины, крупные банки и транспортные компании. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«Специальные агенты департамента киберполиции, вместе со специалистами СБУ и городской прокуратуры — прекратили второй этап кибератаки Petya», — уточнил он. По его словам, пик атаки вируса был запланирован на 16:00 мск 4 июля, а началась она в 13:40 мск. До 15:00 мск сотрудники киберполиции заблокировали рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е.Doc, отметил Аваков.

«Атака была остановлена. Сервера изъяты, вместе со следами воздействия киберпреступников с очевидными источниками из Российской Федерации», — уверен он.

Накануне, 4 июля, киберполиция Украины в рамках расследования кибератаки изъяла серверы украинской компании M.E.Doc, которая производит системы отчетности и документооборота. В M.E.Doc сообщили Reuters, что серверы компании кибератаке не подвергались.

Компания Microsoft ранее сообщила, что Petya на Украине распространялся с помощью бухгалтерского программного обеспечения MEDoc, которое производит компания M.E.Doc. В Microsoft назвали атаки «опасной тенденцией», для защиты от которых необходима «передовая оборона». О том, что софт компании причастен к распространению вируса также заявляла и украинская киберполиция.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявляла, что к кибератаке Petya на Украину причастны российские спецслужбы. В службе пришли к выводу, что вирус был предназначен для «уничтожения важных данных» и распространения паники среди населения.

Кибератаке Petya подверглись ключевые объекты инфраструктуры Украины 27 июня. «Укрэнерго» заявляла, что на ее системы произошла новая кибератака 29 июня. В Национальной полиции Украины отмечали, что к 29 июня было получено около 1,5 тыс. сообщений о заражении компьютеров.











