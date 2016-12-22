США и Южная Корея провели совместные учения в ответ на пуск ракеты КНДР
Политика, 06:04
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США и Южная Корея провели совместные учения в ответ на пуск ракеты КНДР
США и Южная Корея провели совместные ракетные учения в ответ на очередной ракетный пуск КНДР. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря оборонного ведомства США Дану Уайт.
Военные США и Южной Кореи провели учения для того, чтобы противостоять «дестабилизирующим и незаконными действиям Северной Кореи», — говорится в заявлении.
Ракетные стрельбы были проведены в территориальные воды Южной Кореи вдоль восточного побережья. Военные использовали американский оперативно-тактический ракетный комплекс (ATACMS) и южнокорейские баллистические ракеты малой дальности Hyunmoo II, отмечается в заявлении Пентагона.