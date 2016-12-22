Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,56 59,20 EUR Нал. 67,81 67,27 USD Бирж. 59,41 +0,15 EUR Бирж. 67,39 +0,06 USD ЦБ. 59,23 +0,26 EUR ЦБ. 67,30 +0,09 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1917,40 +0,78% РТС 1017,59 +0,81% Brent 49,62 -0,12% DJIA 21479,27 +0,61% Nasdaq 6110,06 -0,49% FTSE 7357,23 -0,27%
В Италии фермер на тракторе создал на поле портрет Путина
Лента новостей
Осужденный в США летчик Ярошенко написал письмо Трампу 03:29, Общество В Китае при взрыве газопровода пострадали 89 человек 03:16, Общество Умер Даниил Гранин. Фотогалерея 02:56, Фотогалерея СМИ узнали о признании экс-главы НПО «Космос» банкротом 02:44, Бизнес Киев ответил на заявление Польши о Бандере и вступлении Украины в ЕС 02:07, Политика Власти Украины сообщили об отсрочке очередного транша МВФ 01:56, Политика Азербайджан сообщил о гибели двух жителей при обстреле села Арменией 01:09, Политика Умер писатель Даниил Гранин 00:29, Общество Трамп поздравил американцев с Днем независимости 00:04, Политика Российскую операционную систему Astra Linux купят в интересах «Росатома» 00:01, Технологии и медиа Политологи заявили о слабом имидже новых губернаторов-«технократов» 00:01, Политика Тверской губернатор пожаловался Путину на модернизирующие ЖКХ компании 04 июл, 23:55, Политика «Коммерсантъ» узнал о новой должности главы ВТБ24 после слияния банков 04 июл, 23:25, Финансы США потребовали закрытое заседание Совбеза ООН из-за ракетного пуска КНДР 04 июл, 23:00, Политика «Тронуты дружбой»: о чем договорились в Кремле лидеры России и Китая 04 июл, 22:36, Политика Господдержка оказалась нужна только 3% малого бизнеса 04 июл, 22:22, Экономика В США сообщили о возможности запущенной КНДР ракеты долететь до Аляски 04 июл, 22:06, Политика Госдума отложила рассмотрение закона о наказании за мат в семье 04 июл, 21:58, Политика Азербайджан заявил об артобстреле села со стороны Армении 04 июл, 21:56, Политика Глава МВД Молдавии рассказал о розыске экс-президента Приднестровья 04 июл, 21:55, Политика СПЧ предложил руководству МГЮА демонтировать мемориальную доску Сталину 04 июл, 21:52, Общество «Зенит» одержал первую победу под руководством Манчини 04 июл, 21:52, Спорт Минюст ответил на сообщения о запрете коллективного чтения Библии в кафе 04 июл, 21:44, Общество В Турции неизвестный убил полицейского и захватил заложника в здании суда 04 июл, 21:37, Общество Граждан защитят от «ростовщических процентов» по долгам 04 июл, 21:22, Финансы Кандидат в губернаторы от ПАРНАС впервые собрал подписи для фильтра 04 июл, 21:16, Политика Посол США Теффт пообещал после отставки «вернуться в Россию туристом» 04 июл, 21:10, Политика СМИ рассказали о состоянии Тулеева после госпитализации 04 июл, 21:02, Политика
В Италии фермер на тракторе создал на поле портрет Путина
Политика, 04:09
0
В Италии фермер на тракторе создал на поле портрет Путина

Итальянский фермер Дарио Гамбарин при помощи трактора создал на поле портрет президента России Владимира Путина в преддверии саммита G20, сообщает Associated Press (AP).

Поле расположено близи от итальянского города Верона, уточняет агентство.​ Ширина портрета российского лидера составляет 135 м, из-за его масштабов весь портрет можно разглядеть только с высоты, пишет AP.

Как отмечает агентство, в прошлом году Гамбарин уже делал аналогичные портреты Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, которые на тот момент были претендентами на пост президента США.

Фермер отметил, что не измеряет поле, прежде чем начинает «рисовать» портрет, а создает его «на глаз», пишет AP. По информации агентства, ​Гамбарин создает портреты на короткий период — между сбором урожая и посевом следующего, пишет агентство.

Газета The Telegraph разместила фотографию портрета российского президента в своем Twitter. Портрет сопровождается надписями «Путин» и «G20 2017».

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля. На нем 7 июля состоится первая встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
 

Теги: Владимир Путин , Италия , портрет , поле
Главное
Умер писатель Даниил Гранин Общество
Главное
Умер писатель Даниил Гранин Общество
«Коммерсантъ» узнал о новой должности главы ВТБ24 после слияния банков Финансы
Осужденный в США летчик Ярошенко написал письмо Трампу Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку