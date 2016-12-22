Азербайджан сообщил о гибели двух жителей при обстреле села Арменией

В Азербайджане погибли женщина и девочка в результате артообстрела со стороны Вооруженных сил Армении села Алханлы. Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.
В ведомстве уточнили, что погибли 50-летняя Гулиева Сахиба Идрис гызы и Гулиева Захра Эльнур гызы 2015 года рождения. Еще одна женщина, Гулиева Сервиназ Ильтифат гызы, при обстреле получила осколочные ранения, говорится в сообщении. Ее доставили в военный госпиталь и прооперировали, отметили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что о случившемся проинформированы «соответствующие международные структуры».
«Вследствие адекватных ответных действий, предпринятых подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана расположенных в этом направлении, противник был подавлен», — говорится в сообщении. В Минобороны подчеркнули, что вся ответственность за «провокацию целиком и полностью ложится на военно-политическое руководство Армении».
О том, что Вооруженные силы Армении обстреляли из артиллерии село Алханлы в Физулинском районе, часть которого контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, Минобороны сообщило 4 июля. Издания Haqqin.az и Vesti.az отмечали, что село начали обстреливать вечером.
Минобороны непризнанной НКР заявило 4 июля, что Азербайджан впервые с 2016 года применил реактивные системы залпового огня, сообщало «РИА Новости». По информации НКР, Азербайджан нарушал режим прекращения огнем из минометов, а затем примерно в 20:20 по местному времени применил РСЗО TR-107.