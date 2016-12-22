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Трамп поздравил американцев с Днем независимости
Политика, 00:04
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Трамп поздравил американцев с Днем независимости

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter поздравил американский народ с Днем независимости, который отмечается в США 4 июля.

«Готовимся праздновать 4 июля вместе с большим количеством людей в Белом доме. Счастливого 4 июля всем. Наша страна будет развиваться и процветать!», — написал американский президент.

Ранее во вторник, 4 июля, глава МИД России Сергей Лавров рассказал журналистам, что Москва поздравила США с Днем независимости. «Поздравили. Телеграммой», — сказал Лавров.

День независимости США — национальный праздник, который ежегодно отмечается 4 июля. В этот день в 1776 году была принята Декларация, которая провозгласила независимость США от Королевства Великобритании.

Вашингтон ранее в этом году также поздравил Россию с ее национальным праздником, который отмечался 12 июня. Поздравление от имени госсекретаря США Рекса Тиллерсона было опубликовано на сайте Госдепа. «Празднуя День России, знайте, что Соединенные Штаты уважают независимость вашей страны, богатой традициями и полной возможностей», — говорилось в заявлении Тиллерсона. Поздравление было опубликовано 15 июня, спустя три после самого праздника.

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