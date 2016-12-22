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США потребовали закрытое заседание Совбеза ООН из-за ракетного пуска КНДР
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США потребовали закрытое заседание Совбеза ООН из-за ракетного пуска КНДР
Политика, 04 июл, 23:00
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США потребовали закрытое заседание Совбеза ООН из-за ракетного пуска КНДР
Соединенные Штаты запросили встречу в закрытом режиме в Совете безопасности ООН в связи с очередным ракетным пуском КНДР. Ранее в США пришли к выводу, что запущенная Пхеньяном ракета теоретически может долететь до Аляски
Заседание Совета безопасности ООН (Фото: Seth Wenig / AP)

США запросили провести экстренную закрытую встречу Совета безопасности ООН в связи с последним пуском ракеты КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя США в ООН. Заседание, вероятно, состоится 5 июля, отметил он.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что в Вашингтоне пришли к мнению, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, способную долететь до Аляски. Этой же позиции придерживаются и собеседники телеканала NBC News.

КНДР запустила ракету «Хвасон-14» в ночь на 4 июля. Ее запустили в 9:40 по местному времени (3:40 мск) с полигона в провинции Пхенан-Пукто. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии. Северная Корея назвала запуск первым успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты.

Американский президент Дональд Трамп после запуска ракеты призвал Китай сделать «существенный шаг в отношении Северной Кореи и навсегда покончить с этим абсурдом».

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Лидер Китая Си Цзиньпин 4 июля провел встречу с президентом Владимиром Путиным в Москве. МИД Китая и России назвали действия КНДР «неприемлемыми, идущими вразрез с резолюциями Совета Безопасности ООН».

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Российский президент отметил, что КНР и Россия будут продвигать «общую инициативу, основанную на российском поэтапном плане корейского урегулирования и китайских идеях параллельного замораживания ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных военных учений США и Республики Корея».

Автор: Анна Рудяк.
Теги: США , Совбез ООН , КНДР
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