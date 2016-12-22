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Глава МВД Молдавии рассказал о розыске экс-президента Приднестровья
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Глава МВД Молдавии рассказал о розыске экс-президента Приднестровья
Политика, 21:55
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Глава МВД Молдавии рассказал о розыске экс-президента Приднестровья

МВД Молдавии пытается установить местонахождение бывшего президента непризнанной республики Приднестровья Евгения Шевчука, который, по некоторым данным, переехал в Кишинев. Об этом заявил министр внутренних дел Молдавии Александр Жиздан, передает Unimedia.info.

По словам Жиздана, власти Молдавии не знают, где в данный момент находится Шевчук.

По данным издания, ранее Шевчук в своем Facebook сообщил, что покинул Приднестровье из-за готовящегося на него покушения. Александр Жиздан заявил, что ​на данный момент у полиции нет никаких контактных данных и заявлений на этот счет. Глава МВД отметил, что правоохранители будут анализировать сообщения в СМИ и социальных сетях.

«Расследование покажет, будет ли ему [Шевчуку] предоставлен статус защищаемого лица или нет», — заявил Жиздан.

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О том, что Евгений Шевчук сбежал в Молдавию, стало известно 28 июня. Как сообщал депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, бывший президент покинул Приднестровье на лодке. Позже Шевчук опроверг информацию о своем бегстве на лодке. Он сообщил, что двигался в сторону Молдавии на такси.

Шевчук также рассказал, что по пути из Тирасполя в Рыбницу его начали преследовать черные джипы, которые принадлежат, как он выяснил «по горячим каналам», сотрудникам службы безопасности «Шериф». «Мне сообщили, что меня «заказал» Виктор Гушан (владелец крупнейшего в Приднестровье холдинга «Шериф». — РБК)», — писал Шевчук в своем Facbook. Он также добавлял, что именно по «заказу» Гушана «подготовлена провокация с целью моего устранения».

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Шевчук покинул непризнанную республику после того, как ему вручили документы для участия в заседании по расследованию его деятельности и лишения иммунитета. Шевчука обвинили в растрате средств. Против него возбуждено пять уголовных дел.

Теги: МВД , Молдавия , Приднестровье
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