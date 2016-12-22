Медведев продлил срок упразднения ФМС и ФСКН

Премьер-министр России Дмитрий Медведев перенес срок упразднения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральной миграционной службы (ФМС) с 1 июля 2017 года до 1 октября. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

В январе 2015 года стало известно, что в Кремле задумались передать МВД полномочия ФСКН и ФМС. Об этом РБК рассказывал источник, близкий к администрации президента.

В апреле 2016 года президент России Владимир Путин подчинил ФСКН и ФМС Министерству внутренних дел России (МВД). «Что касается борьбы с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков, то, как мы и говорили, одно из предложений мы реализуем: мы ФСКН переводим в систему МВД», — сказал Путин. Он отметил, что «то же самое касается миграционной службы».