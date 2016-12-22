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СМИ узнали об агитации на закрытых встречах перед выборами в Москве
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СМИ узнали об агитации на закрытых встречах перед выборами в Москве
Политика, 20:48
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СМИ узнали об агитации на закрытых встречах перед выборами в Москве

Московские чиновники проводят инструктаж избиркомов и избирателей перед выборами муниципальных депутатов, в которых планирует принять участие демократическая оппозиция, пишет Русская служба Би-би-си.

Подобное закрытое совещание с участием председателей участковых избирательных комиссий (УИК) 29 июня провел глава управы района Строгино Виктор Коновалов. Участники встречи рассказали изданию, что на выступлении Коновалов говорил о необходимости противостоять оппозиции. «Наша задача, чтобы эти выборы прошли без всяких «влево-вправо», скажем так. Вы все понимаете, о чем идет речь», — приводит его слова один из собеседников Би-би-си. В Строгино оппозиция будет выставлять своих кандидатов на все 16 мандатов.

По его словам, избиркомам «нужно подготовиться» к тому, что «на УИКах могут быть и провокации, и любые действия со стороны оппозиции». «Закон о выборах запрещает им вести предвыборную агитацию, в том числе среди членов избирательных комиссий», — указывает Би-би-си без ссылки на источник информации. В управе Строгино на запрос издания не ответили.

В Фили-Давыдково директор бюджетного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания №31» и муниципальный депутат Лариса Карпова, которая идет на выборы кандидатом от «ЕР», провела встречу с пенсионерами, на которой говорила о работе социального центра благодаря партии, о чем Би-би-си рассказали два участника встречи. Карпова по закону не может использовать служебное положение для того, чтобы проводить встречи как кандидат. Карпова не ответила на вопрос Би-би-си.

О том, что кандидаты «Единой России» агитируют в бюджетных учреждениях, сообщал и сотрудник московского отделения КПРФ Юрий Урсу. Так, 28 июня в детском саду прошла встреча кандидатов победителей праймериз «Единой России» на муниципальные выборы. Среди кандидатов есть заместитель директора школьного комплекса.

В этом году демократическая оппозиция планирует принять участие в муниципальных выборах на масштабном уровне. Есть школы кандидатов «Открытой России» Михаила Ходорковского и экс-депутата Дмитрия Гудкова и мундепа Максима Каца. В школе Гудкова около 1200 человек, 800 из которых пойдут от «Яблока». Кандидаты могут пойти и от парламентских партий, по словам Каца, в школу берут по политическим взглядам.

Теги: Москва , муниципальные выборы
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