«МегаФон» получил разрешение на создание тестовых зон 5G на ЧМ-2018

«МегаФон» получил частоты для запуска тестовых зон мобильной связи 5G на ЧМ-2018. Матч можно будет смотреть с разных углов, позиции вратаря или рефери, использовать эффекты виртуальной реальности, обещают в компании

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ; основной орган, отвечающий в стране за распределение частот) на заседании во вторник. 4 июля, выделила «МегаФону» полосы частот 3,4–3,8 ГГц и 25,25–29,5 ГГц для исследований и опытного запуска технологии мобильной связи пятого поколения (5G) на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом РБК рассказал представитель «МегаФона».

Представитель Минкомвзязи (министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров возглавляет ГКРЧ) не ответил на вопрос РБК, однако информацию о выделении частот «МегаФону» подтвердил один из членов комиссии. Разрешение будет действовать до 15 августа 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

О том, что «МегаФон» подал ГКРЧ заявку на получение частот для проведения подобных испытаний, РБК сообщал в начале июня. Изначально планировалось, что комиссия рассмотрит вопрос 30 июня, но ее заседание в итоге было перенесено. Представитель оператора на тот момент не комментировали, какие услуги смогут получить посетители чемпионата, благодаря тестированию. Операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова рассказала РБК, что компания намерена организовать на стадионах и фан-зонах специальные стенды, где посетители смогут увидеть и попробовать возможности 5G на специальных устройствах (к этому моменту у абонентов еще не будет устройств, способных принимать сигнал 5G, на своем стенде «МегаФон» даст посетителям возможность воспользоваться прототипами).

«Можно будет смотреть матч с разных углов, например, с позиции вратаря, рефери, переключаясь между картинками в режиме реального времени, с использованием эффектов виртуальной и дополненной реальности», — рассказала Серебряникова. Она не назвала размер инвестиций «МегаФона» в строительство тестовой зоны, но отметила, что для потребителей участие в тестах будет бесплатным, компания не будет на этом зарабатывать. «Мы думаем, что в первую очередь это будет иметь имиджевый эффект. Главная задача, чтобы клиентам стала интересна технология, потому что сейчас существует мнение, что у абонентов нет особенной потребности во внедрении 5G», — отметила Анна Серебряникова.

Стандарт мобильной связи 5G должен прийти на смену технологии LTE (4G). Будущие характеристики стандарта пока не утверждены, но ожидается, что он обеспечит скорость передачи данных до 10 Гбит/с и возможность подключения к интернету до 100 млрд различных устройств. Благодаря его внедрению можно будет практически моментально загружать видеоконтент, в том числе в HD-качестве, развивать беспилотные автомобили, новые сервисы, например, голографические звонки.

Первые сети 5G должны запустить в Южной Корее в 2018 году, к зимним Олимпийским играм. В России к 2024 году в 15 городах с населением более 1 млн человек должно появиться устойчивое покрытие 5G, говорится в проекте программы «Цифровая экономика», который 5 июля будет обсуждаться на Совете при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.