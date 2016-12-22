Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,55 59,18 EUR Нал. 67,77 67,22 USD Бирж. 59,34 +0,07 EUR Бирж. 67,37 +0,05 USD ЦБ. 59,23 +0,26 EUR ЦБ. 67,30 +0,09 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1917,40 +0,78% РТС 1017,59 +0,81% Brent 49,68 +0,16% DJIA 21479,27 +0,61% Nasdaq 6110,06 -0,49% FTSE 7357,23 -0,27%
ФАС оштрафовала Metro Cash & Carry на 500 тыс. руб.
Лента новостей
Медведев продлил срок упразднения ФМС и ФСКН 20:38, Политика Минкомсвязи предложило ужесточить закон о проникновении на гособъекты 20:33, Общество Банк из второй сотни заявил о «затруднениях» в проведении расчетов 20:14, Финансы Украинский авиазавод предложил США совместно создать военный самолет 20:06, Технологии и медиа Военную полицию России предложили разместить в буферных зонах в Сирии 19:41, Политика ФАС оштрафовала Metro Cash & Carry на 500 тыс. руб. 19:36, Бизнес Прокуратура проверит контракт на проект озеленения Москвы 19:27, Общество Мэра Реутова назначили и.о. главы Балашихи 19:26, Политика Дмитрий Страшнов об уходе из «Почты России»: главное из интервью 19:25, Технологии и медиа Визит лидера КНР в Россию: главные контракты 19:23, Экономика Мединский напомнил критикам диссертации о выводах Ломоносова-историка 19:19, Политика «Зенит» назначил Кокорина капитаном команды на один матч 19:13, Спорт Яровая предложила судебным приставам отчитываться перед гражданами онлайн 19:10, Политика Корейский узел: как Россия, Китай и США рассчитывают давить на Пхеньян 19:05, Политика На Украине изъяли серверы у распространившей вирус Petya компании 19:00, Технологии и медиа В палаточном лагере в Подмосковье отравились 17 детей 18:51, Общество Китайская компания получит долю в крупнейшей сети АЗС в России 18:42, Бизнес РФПИ и китайские инвесторы купят долю в торговой платформе Игоря Чайки 18:41, Бизнес МВД Ставрополья не выявило нарушений в дарении квартир полицейским 18:38, Общество Евросоюз призвал немедленно реформировать СБУ 18:34, Политика Суд продлил арест пытавшемуся отсудить у Грефа $750 млн бизнесмену 18:34, Бизнес Генконсульство в Варне попросило россиян не пользоваться Bulgaria Air 18:25, Общество Фонд племянника Путина пояснил идею запрета выезда выпускникам-отличникам 18:24, Общество Лондонский «Арсенал» согласовал самый дорогой трансфер в своей истории 18:21, Спорт «Система» пожаловалась в Генпрокуратуру на арестовавшего активы пристава 18:09, Бизнес Валютная выручка: какой актив оказался самым доходным во втором квартале 18:01, Деньги NBC подсчитал проведенные Трампом дни президентского срока в гольф-клубах 17:49, Политика Площадь Белорусского вокзала благоустроят за 925 млн руб. 17:44, Бизнес
ФАС оштрафовала Metro Cash & Carry на 500 тыс. руб.
Бизнес, 19:36
0
ФАС оштрафовала Metro Cash & Carry на 500 тыс. руб.

Управление Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) оштрафовало Metro Cash & Carry на 500 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причиной штрафа названо непредоставление договоров возмездного оказания услуг с поставщиками и производителями продукции. Эти документы необходимы ведомству для определения оценки максимально допустимого вознаграждения поставщикам продовольственных товаров.

Как сообщают в ФАС, организация отказалась предоставить требуемые документы, из-за чего «управление не смогло установить факт соответствия либо несоответствия действий торговой сети закону о торговле», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось. что 5 июля ФАС возбудила дело в отношении крупнейшей российской ретейлинговой сети «Дикси» по жалобе производителя мясных изделий «Мортадель». В марте производитель потребовал у ретейлера 104 млн руб. за неоказанные маркетинговые услуги. После этого «Дикси» и «Мортадель» подали обоюдные жалобы в ФАС.

Немецкая торговая группа Metro владеет в России сетью мелкооптовых магазинов Metro Cash & Carry, а также магазинов электроники Media Markt. Группа присутствует на российском рынке с 2000 года.

Теги: ФАС , штраф , Metro Cash & Carry
Главное
«Система» пожаловалась в Генпрокуратуру на арестовавшего активы пристава Бизнес
Материалы по теме
Недобросовестным ретейлерам предложили ограничить время работы магазинов Бизнес
Ретейлеры попросили приставов не блокировать счета за долги Технологии и медиа
Ретейлеры вернутся к Кодексу добросовестных практик Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку