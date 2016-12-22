ФАС оштрафовала Metro Cash & Carry на 500 тыс. руб.

Управление Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) оштрафовало Metro Cash & Carry на 500 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причиной штрафа названо непредоставление договоров возмездного оказания услуг с поставщиками и производителями продукции. Эти документы необходимы ведомству для определения оценки максимально допустимого вознаграждения поставщикам продовольственных товаров.

Как сообщают в ФАС, организация отказалась предоставить требуемые документы, из-за чего «управление не смогло установить факт соответствия либо несоответствия действий торговой сети закону о торговле», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось. что 5 июля ФАС возбудила дело в отношении крупнейшей российской ретейлинговой сети «Дикси» по жалобе производителя мясных изделий «Мортадель». В марте производитель потребовал у ретейлера 104 млн руб. за неоказанные маркетинговые услуги. После этого «Дикси» и «Мортадель» подали обоюдные жалобы в ФАС.

Немецкая торговая группа Metro владеет в России сетью мелкооптовых магазинов Metro Cash & Carry, а также магазинов электроники Media Markt. Группа присутствует на российском рынке с 2000 года.