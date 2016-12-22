РФПИ и китайские инвесторы купят долю в торговой платформе Игоря Чайки

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (учрежден РФПИ и китайской China Investment Corpotation) приобретут по 25% в подконтрольных Игорю Чайке торговых компаниях FRC International и «Русский экспорт» (компании работают под единым брендом Dakaitaowa, в переводе с китайского «Открой матрешку»). Об этом сообщает RNS со ссылкой на Игоря Чайку, который является председателем совета директоров Dakaitaowa.

Чайка отмечает, что речь идет о предварительных договоренностях.

Игорь Чайка зарегистрировал компанию «Русский экспорт» в марте 2016 года. «Русский экспорт» занимается оптовой торговлей зерном, семенами, кормами для сельскохозяйственных животных, а также кофе, чаем и какао. FRC International, как следует из информации на сайте Dakaitowa, владеет первой китайской электронной торговой платформой, продающей российские продукты питания. Dakaitowa ежемесячно поставляет в Китай более 250 т продукции.

В сообщении на сайте РФПИ говорится, что инвесторы хотят использовать инфраструктуру Dakaitaowa для экспорта российских экологически чистых продуктов в Китай.