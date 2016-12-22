Яровая предложила судебным приставам отчитываться перед гражданами онлайн

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила судебным приставам отчитываться перед гражданами об исполнении судебного решения в режиме онлайн. Об этом она заявила журналистам после заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России», передает ТАСС.

Заседание прошло под председательством лидера партии, премьер-министра Дмитрия Медведева.

Среди рассмотренных вопросов, по словам Яровой, предложение создать электронный кабинет судебного производства на портале госуслуг, куда уже занесли приставов. «Люди не знают, где и что размещено, что искать, у кого просить», — отметила она. Если государство потратило «большие деньги» на создание такого портала, он должен работать качественно, считает Яровая.

Зампредседателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Александр Грибов заявил, что это предложение направлено на упрощение работы приставов. Также, по его мнению, им будет проще «получать обратную связь».

Депутат подчеркнул, что кабмин подготовил соответствующий проект закона по созданию электронного кабинета для взаимодействия граждан с судебными приставами. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

Также, по словам Яровой, которые приводит «Интерфакс», на заседании решили расширить полномочия многофункциональных центров (МФЦ), сделав их центрами защиты прав потребителей, где граждане смогли бы обжаловать потребительские услуги.

При рождении ребенка центры госуслуг могут выдавать необходимый «пакет услуг», чтобы родителям не нужно было обращаться в «разные органы», добавила вице-спикер.

Еще одним нововведением может стать «возможность внесения платы» через МФЦ.