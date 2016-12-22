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МВД Ставрополья не выявило нарушений в дарении квартир полицейским
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МВД Ставрополья не выявило нарушений в дарении квартир полицейским
Общество, 18:38
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МВД Ставрополья не выявило нарушений в дарении квартир полицейским

Министерство внутренних дел (МВД) по Ставропольскому краю после проверки не выявило нарушений в том, что ставропольская компания «ЮгСтройИнвест» дарит квартиры полицейским. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на ответ министерства на соответствующий запрос издания.

Редакция попросила ставропольское МВД проверить высказывание с сайта этой компании, в котором говорится, что «ежегодно оказывается помощь нуждающимся в жилье сотрудникам ГУВД в виде безвозмездной передачи квартир».

«Новая газета» поясняет, что сотрудники полиции, как и другие госслужащие, по ст. 575 ГК РФ «О противодействии коррупции» не могут принимать подарки на сумму более 3 тыс. руб., при том, что цена квартиры «ЮгСтройИнвеста» начинается от одного 1 млн руб. Издание также просило проверить, не нарушает ли дарение квартир полицейским этот закон.

По информации издания, проверка проходила 1 и 2 июля, эти даты выпали на выходные. Сотрудник собственной безопасности краевого МВД Константин Латаш позвонил в редакцию в пятницу, 28 июня, в 17:53 мск и попросил отправить «ссылки», которые подтвердили бы опубликованную газетой информацию. Уже в понедельник, 3 июля, в 9:35 мск в редакцию пришел ответ.

По данным газеты, «ЮгСтройИнвест» устраивает нападения на конфликтующих с этой компанией. Издание приводит два случая с блогером Ильей Варламовым, когда его обливали зеленкой. По данным «Медиазоны», среди нападавших на Варламова был ставропольский депутат Сергей Медведев, заместитель главы «ЮгСтройИнвеста». Троих нападавших оштрафовали на 1 тыс. руб. каждого.

Охранники фирмы, по информации «Новой газеты», напали и на студента Ивана Барыляка, который оспаривал повышение тарифа ЖКХ. По информации издания, за три года после нападения полиция не нашла ни одного подозреваемого.

Еще одно нападение, к которому, по мнению издания, может быть причастна данная фирма, произошло на секретаря городской Общественной палаты и эколога Григория Пинчука, который защищал землю в заповеднике «Русский лес». Его 15 раз ударили по голове кастетом и отобрали документы, которые были связанны с передачей земли в заповеднике под застройку. Никто не понес ответственности за нападение на мужчину.

Теги: МВД , Ставропольский край , квартиры , полицейские
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