Комитет Совфеда по науке не поддержал идею запрещать отличникам уезжать

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила РБК, что не поддерживает предложение Русского академического фонда (РАФ) ограничить выпускникам-отличникам выезд за границу в обмен на отсрочку.

«Определенное рациональное зерно в этой идее есть. Возможно, ее нужно будет дорабатывать. Отсрочку дать, наверное, стоит, но мы не имеем права ограничивать свободу передвижения человека», — рассказала она.

По словам Гумеровой, запреты в этой ситуации малоэффективны, и лучше заменить их на «методы стимулирования, чтобы выгодно, в хорошем смысле, служить России». Она добавила, что в этом случае должна быть заинтересованность с обеих сторон. «Государство дает отсрочку, и плюс какие-то дивиденды, чтобы у молодого человека не было соблазна куда-то уйти и применять свои знания там», — пояснила сенатор.

Профессионального смысла для удержания специалиста в России в предложении Русского академического фонда нет. Об этом заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров. По его словам, было бы «логичнее», если бы человек, который получил государственное образование, работал по распределению.

«Специалист и так уедет, если захочет, сейчас в зарубежный вуз поступить легче, чем в российский, туда не надо ЕГЭ сдавать», — пояснил Александров.

Предложение давать отсрочку от армии до 27 лет выпускникам с красным дипломом, получив которую они не смогут уехать из России, направил министру обороны Сергею Шойгу Русский академический фонд, который возглавляет двоюродный племянник президента Роман Путин. Об этом сообщило издание Znak.com со ссылкой на письмо, которое оказалось в его распоряжении. В документе говорится, что красный диплом «не приносит владельцу почти никаких преимуществ, кроме морального удовлетворения», а показатели эмиграции растут. В РАФ обеспокоились, что количество россиян, которые участвуют в розыгрыше «гринкарт» США, составило в 2015 году 265 тыс. человек. В фонде считают, что «массовый отток молодых специалистов» наносит «невосполнимый ущерб» отечественной экономике».

Директор РАФ Олег Казенков подтвердил РБК, что главе Минобороны направили такое письмо.

Отсрочку предложили давать студентам, которые окончили вуз с красным дипломом, а также учащимся в государственных вузах, заочникам, которые работают на оборонно-промышленных предприятиях, которые не попадают под другие виды отсрочки. Если инициативу одобрят, данные категории граждан освободят от службы в армии (призывной возраст в России — 27 лет). По словам директора фонда, сейчас отличники, которые по окончании вуза решили продолжить учиться, пусть и заочно, не имеют отсрочки. Инициатива, по мнению Казенкова, даст возможность студентам «доучиться и получить следующую ступень образования».