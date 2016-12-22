Сечин подписал соглашение о продаже доли в «дочке» «Роснефти» китайцам

«Роснефть» завершила сделку о продаже 20% акций своей «дочки» — ПАО «Верхнечонскнефтегаз» — китайской Beijing Gas Group. Соответствующее соглашение подписали глава «Роснефти» Игорь Сечин и председатель Beijing Gas Group Ли Ялань в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, сообщает корреспондент РБК. Сумма сделки составила $1,1 млрд.

По итогам сделки будет создана вертикально интегрированная система сотрудничества. Beijing Gas приобретает долю в Верхнечонском нефтяном месторождении, а «Роснефть» получает выход на внутренний газовый рынок Китая, включая конечного потребителя, через своповые поставки газа.

Продажа доли в проекте позволит российской компании в полной мере реализовать потенциал Верхнечонского месторождения, включая добычу природного газа, а также закрепить стратегическое партнерство с Beijing, говорится в сообщении на сайте «Роснефти».

Ресурсная база ВЧНГ, по информации «Роснефти, оценивается как «высокая» — $3,2 на 1 барр. запасов углеводородов.

Кроме того, по итогам визита китайской делегации в Москву было подписано соглашение «Роснефти» с китайской энергетической компанией «Хуасинь» о стратегическом сотрудничестве. С той же компанией соглашение о стратегическом сотрудничестве заключил «Базовый элемент» Олега Дерипаски.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве с «Хуасинь» предусматривает взаимодействие в областях как разведки, добычи, нефтепереработки и нефтехимии, а также торговле нефтью и нефтепродуктами, розничных продажах и финансовых услугах, говорится на сайте «Роснефти». Российская и китайская компании договорились рассмотреть возможность создания на территории России вертикально интегрированного совместного предприятия по реализации проектов в нефтегазовой отрасли. Соглашением также предусмотрена возможность приобретения доли в розничном бизнесе «Роснефти».​