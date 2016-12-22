Мединский отказался посетить заседание по вопросу о его диссертации

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что не сможет посетить 7 июля заседание по вопросу о его диссертации, которое будет рассматривать диссертационный совет Белгородского университета, и отправит на него своего представителя. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Что касается диссертации, я направил сегодня письмо руководителю диссертационного совета, принес извинения за невозможность участвовать лично. Направлю туда, безусловно, своего представителя, который выступит с заявлением от моего имени», — заявил Мединский.

Он отметил, что улетает в Китай на ежегодную встречу министров культуры стран БРИКС. «Это обязательное мероприятие, в котором не участвовать я не могу», — подчеркнул министр. По его словам, будучи в отпуске, он написал статью, в которой изложил свое мнение по диссертации. Публикация статьи состоится 5 июля.

Заявление о лишении Владимира Мединского ученой степени в октябре 2016 года должен был рассмотреть диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ). Мединский назвал тогда жалобу на его диссертацию «доносом в лучших традициях лысенковщины (так называли политическую кампанию по преследованию генетиков в период с 1930-х по 1960-е годы в СССР. Видную роль в кампании играл советский биолог и агроном Трофим Лысенко. — РБК)». Однако затем Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала работу министра из УрФУ из-за того, что «истек двухмесячный срок», в течение которого диссертационный совет должен был рассмотреть заявление о спорной диссертации министра.

После этого диссертацию Мединского должен был рассмотреть до 1 марта 2017 года диссертационный совет МГУ. Однако совет был закрыт 20 февраля. Сотрудники диссовета не стали рассматривать работу Мединского из-за отсутствия в ней плагиата. Источник РБК в президиуме Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рассказал в апреле текущего года, что диссертацию рекомендовали отправить на рассмотрение в диссертационный совет Белгородского университета.