Замруководителя фракции КПРФ в Госдуме стал Николай Коломейцев

Первым замруководителя фракции КПРФ в Госдуме вместо сложившего мандат Сергея Решульского стал Николай Коломейцев. Такое решение было принято на заседании думской фракции коммунистов, передает корреспондент РБК. Его кандидатуру предложил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Также лидер коммунистов сообщил, что место Решульского во фракции занял Ризван Курбанов. Как сообщал ранее РБК, в Госдуме прошлого созыва он являлся депутатом от фракции «Единая Россия».

Близкий к Кремлю собеседник РБК рассказал, что Курбанов на парламентских выборах в 2016 году не стал выдвигаться от «Единой России» и участвовать в ее праймериз из-за того, что партия перед федеральными выборами стала «избавляться» от своих спонсоров, одним из которых был Сулейман Керимов.

Источник отмечал, что Курбанов был включен в список «Единой России», в том числе, благодаря своим связям с Керимовым. Близкий к правительству Дагестана источник РБК подтверждал ранее, что Курбанов был включен в список партии по просьбе Керимова.

Сергей Решульский — депутат всех семи созывов Госдумы от КПРФ — сложил свой мандат 21 июня «по состоянию здоровья», так как, по его словам, «врачи запретили волноваться». В начале апреля он поддержал выдвинутую в марте депутатом от той же фракции Валерием Рашкиным инициативу провести парламентское расследование фактов, содержавшихся в фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о премьер-министре России Дмитрии Медведеве. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против проведения расследования.

В конце июня 65-летний депутат получил предложение занять должность советника по законодательству Вячеслава Володина. Ранее Володин заявил РБК о намерении создать экспертный совет по законотворчеству, куда войдут представители деловых кругов, высших учебных заведений и сами депутаты.