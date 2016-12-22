Китай поддержит российский план выхода из кризиса Корейского полуострова

Президент Владимир Путин и китайский глава Си Цзиньпин договорились о совместном урегулировании ситуации на Корейском полуострове, передает «Интерфакс».



«Договорились активно продвигать нашу общую инициативу, основанную на российском поэтапном плане корейского урегулирования и китайских идеях параллельного замораживания ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных военных учений США и Республики Корея», — сказал Путин, выступая с заявлением по итогам переговоров с председателем КНР.





Он отметил, что комплексное решение проблем Корейского полуострова в целях обеспечения прочного мира и стабильности в Северо-Восточной Азии является совместным внешнеполитическим приоритетом.

Российский глава отметил, что Россия и Китай придерживаются очень близких или совпадающих позиций по всем важнейшим международным проблемам. «Мы намерены и далее наращивать нашу внешнеполитическую координацию», — сказал Путин.

Си Цзиньпин, отвечая на реплику российского коллеги, заявил о настрое на усиление координации с Россией в международных делах. «Мы убеждены в том, что внешний мир неспокоен, непрерывно появляются локальные конфликты, по-прежнему остаются сложными такие проблемы, как проблема Корейского полуострова, сирийский вопрос», — заключил Си Цзиньпин.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о награждении Си Цзиньпина высшим орденом России, орденом Святого апостола Андрея Первозванного «За веру и верность». Китайский глава стал третьим лидером другого государства, получившим от Путина такую награду.



В ночь на 4 июля КНДР заявила об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Решение о проведении испытания принимал глава КНДР Ким Чен Ын. Президент США Дональд Трамп, комментируя запуск очередной ракеты КНДР, призвал на своей странице в Twitter принять меры в отношении Пхеньяна и «покончить с этим абсурдом».



«КНДР только что опять запустила ракету. Неужели этому парню больше нечего делать? Трудно поверить, что Южная Корея и Япония будут и дальше мириться с этим. Возможно, Китай сделает существенный шаг по Северной Корее и навсегда покончит с этим абсурдом!» — написал Трамп.



