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МИД Польши заявил о недопущении вступления «бандеровской» Украины в ЕС
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МИД Польши заявил о недопущении вступления «бандеровской» Украины в ЕС
Украинский кризис, 17:16
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МИД Польши заявил о недопущении вступления «бандеровской» Украины в ЕС

Украина не войдет в Евросоюз, если будет строить свое национальное самосознание на культе националиста Степана Бандеры. Об этом в интервью изданию wPolityce заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

«Экономическое сотрудничество (с Украиной. — РБК), к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень ясное: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо», — заявил Ващиковский. Он добавил, что Польша «не будет повторять ошибки 1990-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой». «Я имею в виду статус польского меньшинства в этих странах», — добавил Ващиковский.

Глава МИДа отметил, что Польша будет «решительно добиваться» от Украины, чтобы «все вопросы были решены», прежде чем «Киев встанет у ворот Европы с просьбой о членстве».

В марте МИД Польши потребовал от Украины предоставить гарантии безопасности своих консульств на территории этой страны. Это произошло, после того как генеральное консульство Польши в Луцке на Украине обстреляли. Витольд Ващиковский заявлял, что после обстрела работа консульств была ограничена. По его словам, «нормальное функционирование учреждений» возможно, лишь после того как Украина «сделает все возможное, чтобы гарантировать безопасность нашим представительствам».

Теги: Украина , Евросоюз , Польша
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