Завод «Ростеха» привлечет до 27,5 млрд руб. в ходе допэмиссии

Акционеры машиностроительного завода «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК), входит в состав госкорпорации «Ростех») на годовом собрании одобрили допэмиссию на 2,7 млн акций, следует из сообщения компании на портале раскрытия информации.

«Кузнецов» разместит обыкновенные акции по цене 10,16 тыс. руб. за бумагу по закрытой подписке. В качестве потенциальных покупателей акций указаны «Ростех», ОДК и Росимущество. ​Всего завод планирует привлечь в результате допэмиссии 27,46 млрд руб.

Срок размещения будет указан в решении о выпуске, который планируется к утверждению на ближайшем совете директоров ПАО «Кузнецов», следует из ответа пресс-службы предприятия. «Предварительно можно сказать, что срок размещения составит от шести месяцев до одного года», — уточнил представитель «Кузнецова.

Основные акционеры «Кузнецова» — ОДК (72,12%), «Ростех» (14,08%), «Оборонпром» (7,52%). По итогам 2016 года выручка предприятия сократилась на 6% и составила 9,65 млрд руб., чистый убыток вырос в 3,8 раза и составил 3,95 млрд руб.