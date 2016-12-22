Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,54 59,02 EUR Нал. 67,72 67,05 USD Бирж. 59,33 +0,06 EUR Бирж. 67,34 +0,02 USD ЦБ. 59,23 +0,26 EUR ЦБ. 67,30 +0,09 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1916,84 +0,75% РТС 1018,10 +0,86% Brent 49,82 +0,44% DJIA 21479,27 +0,61% Nasdaq 6110,06 -0,49% FTSE 7377,48 +0,01%
Завод «Ростеха» привлечет до 27,5 млрд руб. в ходе допэмиссии
Лента новостей
Комитет Совфеда по науке не поддержал идею запрещать отличникам уезжать 17:44, Политика Сечин подписал соглашение о продаже доли в «дочке» «Роснефти» китайцам 17:35, Экономика В Райффайзенбанке произошел компьютерный сбой 17:31, Финансы Завод «Ростеха» привлечет до 27,5 млрд руб. в ходе допэмиссии 17:30, Бизнес Паромная переправа в Керчи возобновила работу после шторма 17:30, Общество Замруководителя фракции КПРФ в Госдуме стал Николай Коломейцев 17:28, Политика Китайская компания потеряла $15 млрд после скандала с аналогом DotA 17:27, Бизнес Мединский отказался посетить заседание по вопросу о его диссертации 17:25, Общество Китай поддержит российский план выхода из кризиса Корейского полуострова 17:18, Политика МИД Польши заявил о недопущении вступления «бандеровской» Украины в ЕС 17:16, Политика Следователи пришли с обыском к производителю «Сеалекса» 17:12, Бизнес СКР засекретил дело о хищениях на строительстве в резиденции Путина 16:52, Общество «Укрпочта» официально заявила о форс-мажоре ввиду кибератаки 16:52, Политика Мэрия назвала голосование о реновации «обсуждением общественных проблем» 16:46, Общество В Рособрнадзоре рассказали о нарушениях на кафедре теологии МГЛУ 16:44, Общество Финляндия купила у России дом переводчика «Капитала» Маркса 16:41, Политика В Чечне для проверки боеготовности подняли по тревоге тысячу мотострелков 16:40, Общество «Почта России» потратит 400 млн руб. на свою платежную систему 16:37, Технологии и медиа Фонд Шелкового пути вложится в комплекс на Тушинском аэродроме 16:27, Бизнес СМИ узнали о проверке СК фигуранта дела Немцова за неуважение к суду 16:24, Общество Транспортная прокуратура начала проверку задержек рейсов Bulgaria Аir 16:14, Общество Volkswagen возобновит продажи автомобилей в Иране впервые за 17 лет 16:13, Бизнес На плавучей АЭС «Академик Ломоносов» в Петербурге произошел пожар 16:06, Общество В Италии в результате спецоперации арестованы более 80 мафиози 16:05, Общество Сечин предложил АФК «Система» «не заводить рака за камень» 16:02, Бизнес На Украине полиция задержала оставлявшего в банках шоколадки грабителя 15:57, Общество В посольстве США назвали сроки окончания миссии Теффта 15:53, Политика «Барселона» отложила продление контракта с Месси из-за его свадьбы 15:46, Спорт
Завод «Ростеха» привлечет до 27,5 млрд руб. в ходе допэмиссии
Бизнес, 17:30
0
Завод «Ростеха» привлечет до 27,5 млрд руб. в ходе допэмиссии

Акционеры машиностроительного завода «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК), входит в состав госкорпорации «Ростех») на годовом собрании одобрили допэмиссию на 2,7 млн акций, следует из сообщения компании на портале раскрытия информации.

«Кузнецов» разместит обыкновенные акции по цене 10,16 тыс. руб. за бумагу по закрытой подписке. В качестве потенциальных покупателей акций указаны «Ростех», ОДК и Росимущество. ​Всего завод планирует привлечь в результате допэмиссии 27,46 млрд руб.

Срок размещения будет указан в решении о выпуске, который планируется к утверждению на ближайшем совете директоров ПАО «Кузнецов», следует из ответа пресс-службы предприятия. «Предварительно можно сказать, что срок размещения составит от шести месяцев до одного года», — уточнил представитель «Кузнецова.

Основные акционеры «Кузнецова» — ОДК (72,12%), «Ростех» (14,08%), «Оборонпром» (7,52%). По итогам 2016 года выручка предприятия сократилась на 6% и составила 9,65 млрд руб., чистый убыток вырос в 3,8 раза и составил 3,95 млрд руб.

Теги: «Ростех» , допэмиссия , «ОДК»
Главное
Концерн «Калашников» разработает военную модель мотоцикла Политика
Материалы по теме
Модернизацией Ил-114 займется Объединенная авиастроительная корпорация Бизнес
Чистая прибыль «Ростеха» снизилась на фоне перехода на гражданку Политика
«Ростех» заявил о начале производства морской версии комплекса «Панцирь» Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку