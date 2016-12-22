«Укрпочта» официально заявила о форс-мажоре ввиду кибератаки

«Укрпочта» опубликовала официальное заявление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) в результате кибератаки. Сообщение опубликовано в официальной газете Верховного совета Украины «Голос Украины».

Согласно сообщению, 27 июня в компьютерную сеть «Укрпочты» «было совершено противоправное вмешательство... путем кибератаки с применением вируса». Атака повлияла на способность организации выполнять обязательства по заключенным договорам, подавать отчетность, осуществлять начисление и уплату налогов и сборов. «О завершении действия обстоятельств непреодолимой силы и стабилизации работы ПАО «Укрпочта» будет сообщено дополнительно», — указывается в объявлении.

«Укрпочта» оформила и подала в МВД Украины заявление о преступлении. Ранее сообщалось, что МВД Украины возбудило 60 уголовных дел, связанных с кибератакой.

Украинская инфраструктура была атакована хакерами 27 июня. В результате заражения вирусом временно вышли из строя сайты органов власти, энергетической отрасли и транспорта, поражены банковская отрасль и почта. В день атаки руководитель «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил, что там, где работа производится на бумажных носителях, «работники получили инструкции как это делать».

Жертвой кибератаки вируса ранее, 27 июня, стали также некоторые российские предприятия, в частности, «Роснефть» и «Башнефть». Тем не менее, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил о причастности спецслужб России к кибератаке на Украину.

Причиной масштабной кибератаки назван вирус-шифровальщик Petya, аналогичный вирусу WannaCry, поразившему весной 2017 года от 200 до 300 тыс. компьютеров по меньшей мере в 150 странах мира. Ущерб от атаки WannaCry оценивали в $1 млрд.