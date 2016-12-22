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Volkswagen возобновит продажи автомобилей в Иране впервые за 17 лет
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Volkswagen возобновит продажи автомобилей в Иране впервые за 17 лет
Бизнес, 16:13
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Volkswagen возобновит продажи автомобилей в Иране впервые за 17 лет

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen заявил о возобновлении продаж автомобилей в Иране. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщила агентству пресс-служба автоконцерна, компания заключила соглашение с иранским импортером Mammut Khodro о поставках моделей Tiguan и Passat. В основном компания планирует сосредоточиться на продажах в столичном регионе — в Тегеране и его агломерации.

Volkswagen​ вслед за крупнейшими западными компаниями, в том числе Peugeot и Boeing, возобновляет продажи на иранском рынке после снятия со страны международных санкций. Volkswagen​ реализовывал свою продукцию в Иране с 1950-х годов и прекратил поставки в 2000 году.

Как сообщает The New York Times, иранское правительство оценивает потенциальную потребность автомобильного рынка страны в 3 млн новых машин в год.

Первой европейской компанией, возвратившейся в Иран, стала французская Total. 3 июля Иран совершил с ней первую после смягчения международных санкций сделку, касающуюся нефтегазового месторождения Южный Парс. В консорциуме, разрабатывающем месторождение, также участвуют китайская CNPC и иранская Pertopars.

Международные экономические санкции в отношении Ирана, введенные по инициативе США в 2002 году, были частично смягчены в январе 2016 года, после реализации Ираном условий «ядерной сделки». Часть санкций, касающаяся, например, разработки баллистических ракет, была оставлена в силе.

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Теги: авторынок , Санкции , Иран , Volkswagen
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